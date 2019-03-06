中科院航空所長馬萬鈞可望轉任漢翔總經理

2019-03-06 02:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



負責蔡政府「國機國造」組裝重要任務的漢翔航空工業公司董事長一職，昨日由行政院確認核定將由屆齡退伍的國防部副參謀總長胡開宏中將接任，原董座廖榮鑫可望交棒。而據透露，胡開宏未來接任董座後，漢翔內部也將進行重要人事改組，漢翔總經理可望由現任中科院航空所所長的馬萬鈞轉任，接手推動高教機量產、維持F-16V戰機改裝生產線等重要任務，藉此整合中科院與漢翔研發與組裝能量，因應未來空軍第三代戰機的需求。

馬萬鈞目前兼任中科院副院長，與胡開宏一樣具有軍職身份，要接任漢翔總經理必須辦理退役。中科院代號「織女星專案」，以現役IDF戰機TFE-1042-70發動機引擎為基礎，評估研發新一代戰機所需噴射引擎與推進系統，就是由馬萬鈞所率領的航空所負責。而他熟悉中科院各式研發案，立法院外交及國防委會今年審中科院與各軍種所委自主研發軍備的預算時，全程都由馬萬鈞向朝野立委說明。