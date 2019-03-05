中共轟六現身廣東興寧 國軍研判一般轉場訓練

2019-03-05 21:25 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



商用衛星業者ImageSat International公司，昨天在官方推特發布訊息，表示3月1日拍到共軍4架轟六轟炸機出現在廣東省東部、距離台灣450公里的興寧機場，這是數年來首度轟六進駐當地。國防部軍事發言人陳中吉對此表示，國軍對於我國周邊海、空情狀況都能有效掌握與應處。軍方官員則認為，應該是一般轉場訓練。

軍方官員指出，中共空軍共有3個航空師配屬轟六，最常執行繞台任務的，是南部戰區的空8師，駐地在湖南衡陽；其次是東部戰區的空10師，駐地安徽蕪湖。空8師執行繞台都採逆時針，空10師則採順時針，顯示在任務模式中，都是起飛後就儘速出海，將海上飛行安排在航程前半段。另外駐陝西臨潼、隸屬中部戰區的空36師，也曾於前年轉場進駐東部與南部戰區，並且執行宮古海峽與西沙永興島的遠航。