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中共轟六現身廣東興寧 國軍研判一般轉場訓練

2019-03-05 21:25聯合報 記者程嘉文╱即時報導

商用衛星業者ImageSat International公司，昨天在官方推特發布訊息，表示3月1日拍到共軍4架轟六轟炸機出現在廣東省東部、距離台灣450公里的興寧機場，這是數年來首度轟六進駐當地。國防部軍事發言人陳中吉對此表示，國軍對於我國周邊海、空情狀況都能有效掌握與應處。軍方官員則認為，應該是一般轉場訓練。

軍方官員指出，中共空軍共有3個航空師配屬轟六，最常執行繞台任務的，是南部戰區的空8師，駐地在湖南衡陽；其次是東部戰區的空10師，駐地安徽蕪湖。空8師執行繞台都採逆時針，空10師則採順時針，顯示在任務模式中，都是起飛後就儘速出海，將海上飛行安排在航程前半段。另外駐陝西臨潼、隸屬中部戰區的空36師，也曾於前年轉場進駐東部與南部戰區，並且執行宮古海峽與西沙永興島的遠航

軍方官員研判，由於轟六的航程足以因應繞台等遠海長航任務，因此通常都由原駐地直接出發，不需前進基地。反而如伴隨護航的戰鬥機、電戰機等，由於航程較短，通常都必須先進駐前進基地，例如廣東的興寧、惠州等地。另外，海警也會提前派船到巴士海峽或台灣東部公海，擔任通信中繼等支援任務。因此共軍如發動遠海長航，對於我方或其他周邊國家而言，並非無跡可尋，通常提前就可以掌握消息。此次轟六現身興寧，但近日台海周遭天氣不穩定，並不適合進行遠海長航任務，因此應該是一般短期轉場訓練。

商用衛星業者ImageSat International在推特表示，3月1日拍到...
商用衛星業者ImageSat International在推特表示，3月1日拍到共軍4架轟六轟炸機出現在廣東省東部的興寧機場。記者洪哲政／翻攝
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去年12月18日，執行遠海長航的中共轟六照片，該機隸屬空八師。圖／空軍提供
去年12月18日，執行遠海長航的中共轟六照片，該機隸屬空八師。圖／空軍提供
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