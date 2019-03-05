海軍敦睦艦隊開航 想登艦參觀看這裡

2019-03-05 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍最大艦「磐石軍艦」。圖／本報系資料照 分享 facebook 海軍艦隊指揮部今日表示，海軍108年敦睦遠航訓練支隊計納編油彈運補艦磐石艦、成功級艦田單艦及康定級艦武昌艦，將靠泊各港口開放民眾參觀，並招募有志青年共同加入海軍的行列。

海軍艦隊指揮部指出，敦睦遠航訓練任務主要在讓海軍官校與政戰學院應屆畢業學生，藉由參加遠航訓練機會，將在校四年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。國內航訓各港口開放時間如下：

(1)高雄港：3月15-16日（星期五、六）0900至1500時。 (2)安平港：3月17-18日（星期日、一）0900至1500時。 (3)馬公港：3月19-20日（星期二、三）0900至1500時。 (4)臺中港：3月22-23日（星期五、六）0900至1500時。 (5)基隆港：3月24-25日（星期日、一）0900至1500時。 (6)蘇澳港：3月29-30日（星期五、六）0900至1500時。 (7)花蓮港：3月31、4月1日（星期日、一）0900至1500時。

艦指部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分的具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。