中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程
日前在阿拉伯聯合大公國舉行的阿布達比防衛展，主導我國國防科技的國家中山科學研究院也參加，並且展出多項自製武器。其中陸射型的天劍二型飛彈防空系統，國軍陸軍與空軍的防砲部隊已經打算採購，中科院在現場也展出模型，並透露飛彈的射程是15公里，這是首度「官洩」陸射劍二飛彈的性能數據。
天劍二飛彈原本是經國號戰機使用的中程主動導向空對空飛彈，中科院推出地面發射的改良型。先前依據中科院在台北國防科技航太展的說明，天劍二型飛彈的射程是60公里。當飛彈改為地面發射時，所有的速度、高度都須靠飛彈本身的動力提供，因此射程會明顯縮短。
據了解，從108年度起，陸軍與空軍的防砲單位，將開始採購陸射劍二飛彈，作為部隊野戰防空或機場防衛之用，以取代老舊的美式檞樹飛彈。目前相關經費仍編列於機密項目，依據國防部去年對類似新聞的解釋，許多武器取得計畫，在初期列入機密，等到進入高峰期時，就會解密。
此外，海軍也計畫以劍二飛彈發展出艦用型，以取代現役的海欉樹飛彈，改善拉法葉級巡防艦多年來被購併的薄弱防空能力，並配屬於其他輔助艦艇。幾年前海軍就已經利用諾克斯（濟陽）級的「淮陽」號巡防艦，加裝一具中科院「海蜂眼」雷達，成功發射劍二飛彈。不過至今，海軍都還沒有建案採購。
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