中科院參加海外防衛展 透露陸射劍二飛彈射程

2019-03-05 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



日前在阿拉伯聯合大公國舉行的阿布達比防衛展，主導我國國防科技的國家中山科學研究院也參加，並且展出多項自製武器。其中陸射型的天劍二型飛彈防空系統，國軍陸軍與空軍的防砲部隊已經打算採購，中科院在現場也展出模型，並透露飛彈的射程是15公里，這是首度「官洩」陸射劍二飛彈的性能數據。

天劍二飛彈原本是經國號戰機使用的中程主動導向空對空飛彈，中科院推出地面發射的改良型。先前依據中科院在台北國防科技航太展的說明，天劍二型飛彈的射程是60公里。當飛彈改為地面發射時，所有的速度、高度都須靠飛彈本身的動力提供，因此射程會明顯縮短。

據了解，從108年度起，陸軍與空軍的防砲單位，將開始採購陸射劍二飛彈，作為部隊野戰防空或機場防衛之用，以取代老舊的美式檞樹飛彈。目前相關經費仍編列於機密項目，依據國防部去年對類似新聞的解釋，許多武器取得計畫，在初期列入機密，等到進入高峰期時，就會解密。