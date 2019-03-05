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傘兵秦良丰轉院回高雄 三總：可以回家了

2019-03-05 11:32聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

去年5月17日國軍「漢光卅四號」演習中，因降落傘未全開而墜地重傷的傘兵秦良丰，在經過台中童綜合醫院及三軍總醫院9個多月接力治療，今轉院至國軍高雄總醫院。三總表示，秦良丰復原狀況相當良好，南下高雄復健，醫療團隊應會適度讓他回家修養。

秦良丰今坐著輪椅從三總搭乘復康巴士至南港高鐵站回高雄，他露出招牌燦爛微笑、緩緩揮手向醫療團隊道謝，並在搭車離開前說，「等這一刻很久了，這次回高雄復健，希望可以好好站起來」。秦良丰的父親秦天人更將兒子親筆寫的信轉交給主治醫師，握著醫師的手不斷道謝、笑著直說「這是良丰的字」。

秦良丰從1300呎高空墜落，原本到院前心肺停止（OHCA），有顱內出血、腰部脊椎受損、2至4節頸椎高位脊髓受損等三大危機，其中研判因落地姿勢過於前傾後仰，造成頸椎挫傷，原本最初肢體幾乎接近全癱，而高位脊髓受損位置正好影響呼吸肌控制，導致他去年6月25日轉入三總時，仍無法自主呼吸，只能仰賴呼吸器。

三總神經外科部主治醫師陳元皓表示，秦良丰去年8月13日離開加護病房，轉入一般病房，經過密集呼吸訓練、高壓氧治療後，陸續移除氣切管、鼻胃管及導尿管。配合高度職能及物理復健後，甚至目前已經可以順暢的用右手吃飯、滑手機及寫字，雙腳及軀幹肌力訓練也進展順利到能站立、自行滑行輪椅及在家人攙扶下行走。

評估秦良丰復原狀況相當良好，為讓家屬就近探視及照顧，後續復健等相關治療將轉至國軍高雄總醫院，希望讓活動協調性更精準，達到生活自理目標，但是否恢復工作還需評估。三總院長蔡建松表示，秦良丰目前狀況已可返家，回高雄後會先到病房復健，但團隊應會適度讓他回家修養。

秦良丰不到一年治療就有現在的成果，不僅是奇蹟，也包含許多外人看不到的努力，蔡建松說，三總給予的高強度復健，對秦良丰而言，甚至比特戰部隊訓練還辛苦；陳元皓也回憶，秦良丰在一開始復健時，幾乎每次都是淚流滿面完成，還好特戰同袍常來探望打氣，讓痛苦的醫療過程，有繼續努力的動力，期望他可以發揮特戰精神，面對後續漫長復健路。

特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回...
特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回高雄作後續的復健治療，受到三總醫護人員的歡送。記者曾吉松／攝影
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特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回...
特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回高雄作後續的復健治療，受到三總醫護人員的歡送。記者曾吉松／攝影
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特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回...
特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回高雄作後續的復健治療，受到三總醫護人員的歡送。記者曾吉松／攝影
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特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回...
特戰傘兵秦良丰跳傘意外從昏迷指數3送醫急救，上午帶著笑容從台北三總出院，準備轉回高雄作後續的復健治療，受到三總醫護人員的歡送。記者曾吉松／攝影
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秦良丰的父親秦天人感謝大家的努力。記者曾吉松／攝影
秦良丰的父親秦天人感謝大家的努力。記者曾吉松／攝影
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秦良丰的父親秦天人更將兒子親筆寫的信轉交給三總神經外科部主治醫師陳元皓。記者陳婕...
秦良丰的父親秦天人更將兒子親筆寫的信轉交給三總神經外科部主治醫師陳元皓。記者陳婕翎／攝影
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