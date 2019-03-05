傘兵秦良丰轉院回高雄 三總：可以回家了

2019-03-05 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



去年5月17日國軍「漢光卅四號」演習中，因降落傘未全開而墜地重傷的傘兵秦良丰，在經過台中童綜合醫院及三軍總醫院9個多月接力治療，今轉院至國軍高雄總醫院。三總表示，秦良丰復原狀況相當良好，南下高雄復健，醫療團隊應會適度讓他回家修養。

秦良丰今坐著輪椅從三總搭乘復康巴士至南港高鐵站回高雄，他露出招牌燦爛微笑、緩緩揮手向醫療團隊道謝，並在搭車離開前說，「等這一刻很久了，這次回高雄復健，希望可以好好站起來」。秦良丰的父親秦天人更將兒子親筆寫的信轉交給主治醫師，握著醫師的手不斷道謝、笑著直說「這是良丰的字」。

秦良丰從1300呎高空墜落，原本到院前心肺停止（OHCA），有顱內出血、腰部脊椎受損、2至4節頸椎高位脊髓受損等三大危機，其中研判因落地姿勢過於前傾後仰，造成頸椎挫傷，原本最初肢體幾乎接近全癱，而高位脊髓受損位置正好影響呼吸肌控制，導致他去年6月25日轉入三總時，仍無法自主呼吸，只能仰賴呼吸器。

三總神經外科部主治醫師陳元皓表示，秦良丰去年8月13日離開加護病房，轉入一般病房，經過密集呼吸訓練、高壓氧治療後，陸續移除氣切管、鼻胃管及導尿管。配合高度職能及物理復健後，甚至目前已經可以順暢的用右手吃飯、滑手機及寫字，雙腳及軀幹肌力訓練也進展順利到能站立、自行滑行輪椅及在家人攙扶下行走。

評估秦良丰復原狀況相當良好，為讓家屬就近探視及照顧，後續復健等相關治療將轉至國軍高雄總醫院，希望讓活動協調性更精準，達到生活自理目標，但是否恢復工作還需評估。三總院長蔡建松表示，秦良丰目前狀況已可返家，回高雄後會先到病房復健，但團隊應會適度讓他回家修養。