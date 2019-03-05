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共軍轟6前推部署至廣東 國防部：能有效掌握因處

2019-03-05 09:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國際間發現共軍轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場國防部發言人陳中吉上午表示，國防部對於我國周邊海、空情狀況都能有效掌握與應處，確保國防安全與區域穩定。

商用衛星公司ImageSat International昨天發布訊息揭露，共軍有4架轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，這是數年來的第一次。ImageSat的官方推特帳號特別指出：轟6轟炸機部署在離台灣海岸450公里處（The bombers are deployed 450 km from Taiwan coasts）。

據軍方情報掌握，興寧機場目前本身沒有固定飛行部隊駐防，只是轉場用的機場。

根據維基百科與大陸網路資料顯示，興寧機場位於大陸廣東省東北部興寧市，有人認為是當年為從事823侵台戰役而興建。

維基百科記載，轟6戰略轟炸機最新型號是轟六K，戰鬥半徑達1800公里；航程6000公里，除載運炸彈之外，也可以掛載解放軍各型如海鷹、鷹擊系列反艦飛彈與長劍-10飛彈。轟-6H與轟-6K即兩種型號的巡弋飛彈載機，分別攜帶精確制導空地導彈及戰略巡弋飛彈

對此，國防部發言人陳中吉上午表示，國防部運用聯合情監偵。對於我國周邊海、空情狀況都能有效掌握與應處，確保國防安全與區域穩定。

商用衛星公司ImageSat International昨日發布訊息揭露，共軍有...
商用衛星公司ImageSat International昨日發布訊息揭露，共軍有4架轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，這是數年來的第一次。ImageSat的官方推特還特別指出：轟6轟炸機部署在離台灣海岸450公里處。圖擷自SIS推特
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機場飛彈國防部

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