共軍轟6前推部署至廣東 國防部：能有效掌握因處

2019-03-05 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國際間發現共軍轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場。國防部發言人陳中吉上午表示，國防部對於我國周邊海、空情狀況都能有效掌握與應處，確保國防安全與區域穩定。

商用衛星公司ImageSat International昨天發布訊息揭露，共軍有4架轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，這是數年來的第一次。ImageSat的官方推特帳號特別指出：轟6轟炸機部署在離台灣海岸450公里處（The bombers are deployed 450 km from Taiwan coasts）。

據軍方情報掌握，興寧機場目前本身沒有固定飛行部隊駐防，只是轉場用的機場。

根據維基百科與大陸網路資料顯示，興寧機場位於大陸廣東省東北部興寧市，有人認為是當年為從事823侵台戰役而興建。

維基百科記載，轟6戰略轟炸機最新型號是轟六K，戰鬥半徑達1800公里；航程6000公里，除載運炸彈之外，也可以掛載解放軍各型如海鷹、鷹擊系列反艦飛彈與長劍-10飛彈。轟-6H與轟-6K即兩種型號的巡弋飛彈載機，分別攜帶精確制導空地導彈及戰略巡弋飛彈