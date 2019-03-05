傘兵秦良丰要從三總出院了 童綜合急診醫師這麼說…

2019-03-05 04:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



看到特戰傘兵秦良丰父親在臉書上的留言，得悉良丰即將從台北三總出院，回家鄕高雄復健的好消息，當時負責搶救的童綜合醫院副院長吳肇鑫深夜在臉書表示，「9個多月前的2018年5月17日，秦良丰在眾目睽睽之下從空中摔下來，他的人生從絕望的谷底，步履蹣跚地『走』到今天。」

吳肇鑫指出，從宣布秦良丰的昏迷指數只剩下3，與童綜合醫療團共同救治進步至4、5…，以至於指數進步至8，再成功完成先期治療，並且順利轉送至台北三總繼續接受醫療復健，吳肇鑫說，「我也認識良丰9個月了，不得不說即使我在急診室工作這麼久，我真的超級喜歡他的笑容。因為這個笑容洋溢著感恩、堅強、自信、希望，接下來我們開始期待今年5月，良丰計劃再「走回來」台中，他的人生應該可以再重新的「起步」，我們大家一起來幫他加油！」

秦良丰的父親秦天人是在昨天晚上10點多臉書貼文指出，「就要結束在台北的日子，準備轉回高雄作後續的復健治療了，我知道未來的復健路很漫長，但起碼是一個好的象徵。」

秦天人說，「前陣子有記者問我，良丰發生意外這些日子以來，我的心情是什麼？說真的…我的心情只有"感恩"兩個字。」有人說良丰是個奇蹟！但我要感謝老天爺把良丰又送回來給我，我要感謝臺中童綜合醫院把良丰給搶救了回來，我要感謝三軍總醫院蔡建松院長和陳元皓主任所率領醫療團隊，讓良丰一關一關的突破。

秦父更在臉書上感謝總統蔡英文，國防部部長嚴德發及軍醫局局長陳建同等人，文中並感謝「航特部及特指部的特戰弟兄們一路上陪伴著我們，讓我看到了什麼是特戰弟兄的情誼」，感謝一直在關心我們的朋友們，不管是在臉書上的，不管認不認識或是在路上的陌生人，大家對我們的加油，都是讓我們走下去的動力。

真的很謝謝大家的關心