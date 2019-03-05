驚！中共轟六前推至廣東興寧機場 距台450公里

2019-03-05 01:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



商用衛星公司ImageSat International昨天發布訊息揭露，共軍有4架轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，這是數年來的第一次。ImageSat的官方推特帳號特別指出：轟6轟炸機部署在離台灣海岸450公里處（The bombers are deployed 450 km from Taiwan coasts）。

此事國防部尚未作出正式評論。但根據了解，中共出海訓練的轟6，基本動作都是先自內陸機場轉場到靠近海邊的機場，整補後再出海執行遠海長航任務，近期多次走巴士海峽到菲律賓東邊的轟6批次，應該就是自興寧機場出發，興寧機場本身有其他飛行部隊駐防，轟6應非準備長期部署在此地。

國防部最近一次發布共軍轟6出海進行遠海長航的訊息，是上個月27日。當時國防部表示：「中共轟6型機下午由中國大陸廣東沿海基地陸續出海，朝南海飛行後飛返駐地，進行例行性長航訓練」。研判就是自這個機場起飛。

根據民用衛星公司ImageSat International發布的圖片顯示，興寧空軍基地進駐4架轟6戰略轟炸機，該公司聲稱，這是近年來首度進駐。