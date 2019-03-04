潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

相關新聞
108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪2019-03-04 17:13
潛艦國造設計 下周提報告2019-03-04 14:08
潛艦國造原型艦設計下周見真章 海軍：準備好了2019-03-04 10:49
國軍擦槍噩夢out！黑科技槍管 射1萬顆子彈也免保養2019-03-04 10:00
中美俄《中導條約》鬥法：大國遊戲 台灣慎入2019-03-04 09:23
軍校校友會借不到中正紀念堂？其實是自己人借走2019-03-03 20:56
戰機戰備道起降不馬虎 重鋪路面、事前禁燃稻草2019-03-03 16:18
國軍下令撤下臉書招募資訊貼文 原因是這樣2019-03-03 14:08
軍校校友總會 提前329高調護蔣中正2019-03-03 13:42
觀察站／政府為台獨去蔣 反而分化軍隊2019-03-03 13:42
中央軍事院校校友會高調護蔣 國防部澄清無官方色彩2019-03-03 12:00
影／國軍引進無人智能販賣機台 福利社西施再見2019-03-03 11:19
軍演有這項重要裝備 「挖廁所」軍紀要求成雲煙2019-03-03 11:02
穩鵬號漁船喋血兇嫌遭逮 今晚押回台灣受審2019-03-03 10:26
軍校校友會長動員護蔣 被酸「這個會還在啊！」2019-03-03 09:56
申請4月5日被打槍 退軍校友會提前329高調護蔣2019-03-03 09:55
國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？2019-03-03 08:00
國軍塑身重提「國防軍」計畫？國防部出面否認2019-03-03 00:30
國軍放寬限制 「刺龍刺鳳」也有機會當兵2019-03-02 17:18
中共升高敵意文攻武嚇 國防部用「愛」來回應2019-03-02 11:16
包商施工不慎 海軍蘭陽艦失火2019-03-02 00:19
蘭陽軍艦停靠蘇澳港 疑外包商焊接引發火警2019-03-01 22:14
海巡無人機「藍色國土之眼」升空 陳國恩思考此事2019-03-01 22:02
包商施工不慎 海軍巡防艦失火受損2019-03-01 20:03
熱門文章
台南立委補選謝龍介擊中要害？ 綠營急撇清2019-03-04 13:10
蔡英文籲台日安保對話 孫大千：把自己當武林盟主？2019-03-04 08:15
3大要命設計…斑馬線殺人 上月連數起2019-03-03 23:33
澄清沒感冒 韓國瑜：雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉2019-03-03 18:51
獨／反同專法藍綠都有立委簽了 明天將送案處理2019-03-04 11:59
重提賭輸掃地 余天酸沈富雄：比我老腦袋不清楚了2019-03-03 21:17
國軍擦槍噩夢out！黑科技槍管 射1萬顆子彈也免保養2019-03-04 10:00
3月22至28日訪陸 韓國瑜重申：不碰中央權責事務2019-03-04 15:29
潛艦國造原型艦設計下周見真章 海軍：準備好了2019-03-04 10:49
柯文哲、韓國瑜「高來高去」的政治話語 你聽懂幾分？2019-03-04 08:00
【即時短評】柯文哲操作「棄英保柯」牽制蔡連任之路2019-03-03 22:59
高嘉瑜節目主持新造型 公主頭不見了......2019-03-04 14:16
獨／「斑馬線殺人」居高不下 關鍵3大要命設計2019-03-04 00:06
台南立委補選／綠陷苦戰 憂海嘯向北走2019-03-04 00:53
文大女生告別式「別讓憾事重演」2019-03-04 01:49
胡幼偉：拱韓工具性價值 終結專制、小丑、老派政治2019-03-04 08:23
韓國瑜選總統？ 沈富雄代擬四點參選聲明2019-03-04 14:13
李敖兒最認同這點 微博po文支持王金平參選20202019-03-04 12:52
柯文哲機場為手機充電引熱議 陳冠廷：遺憾被插座完勝2019-03-03 22:21
陳水扁可以當網紅？ 立委要法務部別再推給台中監獄2019-03-04 10:05
軍校校友會借不到中正紀念堂？其實是自己人借走2019-03-03 20:56
韓國瑜宣布：3月22至28日將出訪香港、澳門、深圳2019-03-04 15:16
影／吳子嘉爆料蔡英文討厭扁、昌 2020恐政權不保2019-03-04 17:19
台北市議員高嘉瑜人氣高 將轉戰節目主持人2019-03-03 21:11
國民黨選總統的社會氛圍 學者：幕僚、小編都不敢講2019-03-03 20:31
不跟統促黨直播真俗辣？館長：我怕被冠上賣國賊罪名2019-03-03 22:04
對決黃國昌 孫繼正擬選立委2019-03-03 23:49
【重磅快評】藍軍留徵召多條活路 選到底唯剩死路2019-03-04 13:14
三重立委補選 選前之夜藍綠相距百公尺拚場2019-03-04 10:22
找盤商賣麻豆文旦柚真能發大財？ 陳筱諭邀謝龍介辯論2019-03-04 12:25
再批「保留徵召」 王金平：No More換柱2019-03-03 20:16
明年高市立委選舉 藍喊八仙過海2019-03-04 00:57
公車加裝盲點偵測 搶救「致命的一秒」2019-03-04 00:08
朱立倫做好做滿軟肋 周錫瑋：不是昨是今非、昨非今是2019-03-04 12:00
「從一開始就支持」馬英九表態挺朱立倫2019-03-04 00:12
每天嗡嗡嗡網路聲量仍輸韓國瑜 柯P：我不是來當部落客2019-03-04 10:31
「不要輕言參選到底」 周錫瑋向王金平道歉2019-03-04 11:48
體力勝韓國瑜？ 柯文哲邊咳邊爬山2019-03-03 23:50
影／魚丸1天20萬顆變50萬？ 民進黨指謝龍介畫虎爛2019-03-04 13:35
邀請函當天才收到… 世衛疫苗會議 我5年來首缺席2019-03-04 00:38
留言