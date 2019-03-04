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潛艦國造秘密會議他領軍 裝備輸出許可攤開看

2019-03-04 18:37聯合報 記者洪哲政╱即時報導

潛艦國造將完成「合約設計階段」，能否進入「細部設計階段」，本月將是關鍵節點。下周輪值的立法院外交及國防委員會召委王定宇今天表示，暫定本月（3月）底召開潛艦國造秘密會議，海軍司令黃曙光將列席備詢，朝野立委可望了解海軍所有潛艦裝備輸出許可取得現況。

據了解，外交及國防委員會相關立委近期將赴南非進行考察，秘密會議日程安排因此將押後至3月底。

海軍曾表示，軍方已獲得潛艦國造原型艦的主、次裝備輸出許可，秘密會議中將請台船、中科院等廠商、單位，展示獲得的輸出許可文件供立委查驗。

黃龧光。圖/軍聞社資料照
黃龧光。圖/軍聞社資料照
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