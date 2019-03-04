108年海軍敦睦艦隊 女艦長黃淑卿上陣出訪

2019-03-04 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



108年度海軍敦睦遠航支隊的環島航訓開放參觀，將於15日開始進行：3月15日、16日，在高雄新濱碼頭；3月17日、18日，在台南安平港；3月19日、20日，在澎湖馬公定海營區；3月22日、23日，台中港18、19號碼頭；3月24日、25日，基隆威海營區；3月29日、30日，蘇澳中正營區；3月31日、4月1日，花蓮港。

今年的敦睦支隊的指揮官是151艦隊長王國強少將，納編包括旗艦「磐石」號油彈補給艦（AOE532）、成功級巡防艦「田單」號（PFG1110）、康定級巡防艦「武昌」號（PFG1207）等三艘軍艦。其中武昌艦的艦長黃淑卿上校，是我國海軍史上第一位女性上校艦長，這次也參加遠航。黃淑卿畢業於海官87年班，是海軍官校第一屆女生。最近國防部為了反駁台北市長柯文哲「當兵是浪費時間」發言，特別拍攝短片，片中由不同領域的三軍官兵，發表自己的看法，最後由黃淑卿的話作總結：「我們需要一群專業性強、本職學能佳的兄弟姊妹。」顯示深受長官器重。

依往例，敦睦支隊在完成環島航訓後，進行短暫整補，然後再出航海外。而隨艦參加遠航的海軍官校與政戰學院畢業生，必須於6月初參加畢業典禮，因此今年海外遠航的時間，將在兩個月以內，代表航程範圍是「小敦睦」，不會前往中美洲，而在大洋洲友邦訪問。