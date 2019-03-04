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潛艦國造原型艦設計下周見真章 海軍：準備好了

2019-03-04 10:49聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍本月將首度就潛艦國造設計，向立法院外交及國防委員會進行秘密專報。民進黨立委蔡適應上午表示，海軍已向委員會表示案內所有廠商獲得輸出許可的文件均已匯整備妥，國會嚴格監督立場，專案報告日程可望排定在下星期。

潛艦國造IDS案，第二階段原型艦495億元預算案，海軍司令部在今年度（108）為潛艦國造第二階段原型艦籌建編列75億976萬1000元，還在立法院協商。海軍表達主次裝備輸出許可皆已獲得，將在3月機密專案報告向立委說明。

海軍承諾，3月是潛艦國造案重要節點，在這項機密報告中，海軍會請台船與中科院將所有廠商獲得輸出許可的文件匯整供立委查閱，包括IDS所需704項合約設計文件，並說明裝備獲得狀況，讓國會了解潛艦國造進度與最新狀況。

委員會召委之一的蔡適應上午表示，3月1日是潛艦國造設計標關鍵節點，在進入每個節點前立法院都會詳實檢視合約進度有無問題，嚴格監督，通過覆核後才會進入下階段。

他說，海軍已承諾專報中相關文件資料已備妥，委員會還在擬定報告日期，由於立委近期有出訪行程，報告排定由另位輪值召委、民進黨立委王定宇主導，可望於排定在下周某日。

海軍本月將首度就潛艦國造設計，向立法院外交及國防委員會進行秘密專報。民進黨立委蔡...
海軍本月將首度就潛艦國造設計，向立法院外交及國防委員會進行秘密專報。民進黨立委蔡適應上午表示，海軍已向委員會表示案內所有廠商獲得輸出許可的文件均已匯整備妥，國會基於在計畫重要節點必須嚴格監督的立場，專報日程可望排定在下星期某日。圖／聯合報系資料照
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