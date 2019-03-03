國軍引進無人智能販賣機台 福利社西施再見

2019-03-03 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



往昔軍教片常以「福利社西施」作為枯躁的部隊生活點綴，但這種情節未來將走入歷史。國防部表示，為響應政府「2025年實現無現金支付普及率達90%」目標，軍中引進無人的智能販賣機台，能同時賣泡麵冰飲等200種商品，搭配泡麵機與微波爐讓官兵自助使用，還能刷卡刷手機結帳，自動開發票，無人的電子福利社，將逐漸不再需要雇員服務官兵。

國防部表示，智能販賣機首站示範點位於國防部博愛營區福利站，提供近200項商品，結合泡麵機與微波爐供官兵自助使用；憲兵指揮部忠貞營區日前也啟用智能販賣機，成為第一個設置的國軍部隊單位。

國防部說，國軍官兵全天候守護國家安全，官兵福利也應24小時受到重視，智能販賣機除可彌補傳統營站營業時間規範與人力的不足，也讓官兵在營站打烊時，仍可購買傳統販賣機缺乏的多元化商品，提供官兵「有感的」消費體驗。