親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

國軍引進無人智能販賣機台 福利社西施再見　

2019-03-03 11:19聯合報 記者洪哲政╱即時報導

往昔軍教片常以「福利社西施」作為枯躁的部隊生活點綴，但這種情節未來將走入歷史。國防部表示，為響應政府「2025年實現無現金支付普及率達90%」目標，軍中引進無人的智能販賣機台，能同時賣泡麵冰飲等200種商品，搭配泡麵機與微波爐讓官兵自助使用，還能刷卡刷手機結帳，自動開發票，無人的電子福利社，將逐漸不再需要雇員服務官兵。

國防部表示，智能販賣機首站示範點位於國防部博愛營區福利站，提供近200項商品，結合泡麵機與微波爐供官兵自助使用；憲兵指揮部忠貞營區日前也啟用智能販賣機，成為第一個設置的國軍部隊單位。

國防部說，國軍官兵全天候守護國家安全，官兵福利也應24小時受到重視，智能販賣機除可彌補傳統營站營業時間規範與人力的不足，也讓官兵在營站打烊時，仍可購買傳統販賣機缺乏的多元化商品，提供官兵「有感的」消費體驗。

來來超商股份有限公司總經理魏國志表示，智能販賣機除具備異動式軌道與三溫層系統，可涵蓋一般常溫品、攝氏4度及18度商品於同一台販賣機，並提供逾20種無現金支付方式，官兵不僅可透過信用卡、電子票證或手機行動支付，取代現金消費，也能索取發票保障個人消費權益。

國防部表示，為響應政府「2025年實現無現金支付普及率達90%」目標，軍中引進無...
國防部表示，為響應政府「2025年實現無現金支付普及率達90%」目標，軍中引進無人的智能販賣機台，能同時賣泡麵冰飲等200種商品。圖／軍聞社
分享
軍中引進無人的智能販賣機台，能刷卡刷手機結帳，自動開發票。圖／軍聞社
軍中引進無人的智能販賣機台，能刷卡刷手機結帳，自動開發票。圖／軍聞社
分享
軍中引進無人的智能販賣機台，能同時賣泡麵冰飲等200種商品，搭配泡麵機與微波爐讓...
軍中引進無人的智能販賣機台，能同時賣泡麵冰飲等200種商品，搭配泡麵機與微波爐讓官兵自助使用。圖／軍聞社
分享

國防部泡麵國軍
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

申請4月5日被打槍 退軍校友會提前329高調護蔣

2019-03-03 09:55

軍演有這項重要裝備 「挖廁所」軍紀要求成雲煙

2019-03-03 11:02

穩鵬號漁船喋血兇嫌遭逮 今晚押回台灣受審

2019-03-03 10:26

軍校校友會長動員護蔣 被酸「這個會還在啊！」

2019-03-03 09:56

國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？

2019-03-03 08:00

國軍塑身重提「國防軍」計畫？國防部出面否認

2019-03-03 00:30

國軍放寬限制 「刺龍刺鳳」也有機會當兵

2019-03-02 17:18

中共升高敵意文攻武嚇 國防部用「愛」來回應

2019-03-02 11:16

包商施工不慎 海軍蘭陽艦失火

2019-03-02 00:19

蘭陽軍艦停靠蘇澳港 疑外包商焊接引發火警

2019-03-01 22:14

海巡無人機「藍色國土之眼」升空 陳國恩思考此事

2019-03-01 22:02

包商施工不慎 海軍巡防艦失火受損

2019-03-01 20:03

海軍諾克斯級艦 首度出現女性艦長

2019-03-01 18:38

傳我秘密研製輕簡版J85發動機 供巡弋飛彈使用

2019-03-01 13:48

國防部長巡視安宇遠程預警雷達站台 緊盯共軍動態

2019-02-28 20:53
看更多

熱門文章

王金平：當選總統4年交棒 屆時韓國瑜有機會一展長才

2019-03-02 21:59

韓國瑜取消今明行程也未見白嘉莉 市府：市長要多休息

2019-03-02 22:41

王金平翻臉 吳敦義回應：沒有二階段初選！

2019-03-02 21:33

國軍放寬限制 「刺龍刺鳳」也有機會當兵

2019-03-02 17:18

怒轟二階段徵召破壞團結 王金平：若機制不公參選到底

2019-03-02 21:01

2020問題不在柯文哲 盧秀燕：最大問題是國民黨美女如雲

2019-03-02 14:01

學者：清宮劇中皇帝沒事在看書 台灣高層卻做這兩件事

2019-03-02 16:34

王金平飆重話…藍天王們 反二階段徵召

2019-03-03 00:02

最正護國女球僮張聖訢 加入周錫瑋團隊成「虎妹」

2019-03-02 14:04

【重磅快評】蔡英文專訪的3個弦外之音

2019-03-02 15:07

柯文哲機場席地為手機充電 王鴻薇：要演成這樣嗎？

2019-03-03 00:32

館長酸張安樂抗議險跌入棺材 統促黨回嗆：面對面來

2019-03-02 12:49

柯韓連續假期未會面 高市議員黃紹庭：與總統選舉有關

2019-03-03 03:57

國軍為何瘋狂拍影片？ 內容這麼軟能抗共軍文宣嗎？

2019-03-03 08:00

韓國瑜效應不退 民進黨憂2020高雄恐丟3席立委

2019-03-02 12:24

花博權利金爭議 盧秀燕：少數人及媒體不要成AIPH打手

2019-03-02 15:42

影╱賴神籲鄉親支持郭國文 當選有機會助扁特赦

2019-03-02 14:53

蔡英文尚未出局 羅智強點名國民黨有三重危機

2019-03-03 10:07

國民黨將啟動下屆立委初選 首波鎖定17+1個選區

2019-03-02 17:16

王金平： 若當選總統 只做一任四年

2019-03-02 23:53

市長保重！韓國瑜缺席向陽盃 副市長：星馬行感冒未癒

2019-03-02 15:43

國民黨不排除第二階段徵召 郝龍斌：恐傷害國民黨

2019-03-02 15:24

立委補選綠內訌 台南大打赦扁牌

2019-03-03 00:02

台南立委補選激烈 賴清德：兩黨對決

2019-03-02 16:23

影╱謝龍介到玉井青果市場 各種水果都能叫賣

2019-03-02 15:18

新聞眼／316之後 藍綠大戲才登場

2019-03-03 00:26

影／機場席地坐而被指作秀？柯文哲：因為沒地方充電

2019-03-02 14:52

王金平：如當選總統很快與大陸談判 建構穩定和平兩岸

2019-03-02 22:40

王金平出席新黨春酒 郁慕明：王不是李登輝人馬

2019-03-02 15:29

螢光魚加藍眼淚太驚豔 柯文哲：來台北吧！

2019-03-02 12:20

用魔術談九二共識 吳何：完全沒搞笑

2019-03-02 22:19

國軍塑身重提「國防軍」計畫？國防部出面否認

2019-03-03 00:30

「地方管太多太嚴」登山管制 中央將鬆綁

2019-03-03 00:08

砲轟柯文哲假仙做作 王世堅酸：柯寶變媽寶

2019-03-02 15:44

王金平盼安排馬王二會 馬英九：上次見過了

2019-03-02 16:21

申請4月5日被打槍 退軍校友會提前329高調護蔣

2019-03-03 09:55

柯韓會又沒成…王不見王保人氣？

2019-03-03 00:01

挺吳派中常委轉向拱韓國瑜選總統 吳敦義：謝謝喔

2019-03-02 12:40

扁哲會遭質疑 陳致中爆氣回擊：胡說八道匪夷所思

2019-03-02 12:36

最強村姑火力全開 痛斥兩黨將選區變沙戮戰場

2019-03-02 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top