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軍校校友會長動員護蔣 被酸「這個會還在啊！」

2019-03-03 09:56聯合報 記者洪哲政╱即時報導

具官方色彩的中央軍事院校校友會將在本月底擴大舉行紀念蔣中正活動，要辦軍系年班大會師。擔任會長的海軍陸戰隊二級上將季麟連親上火線錄影喊話，呼籲退軍出面。他感嘆，他接任會長後廣泛接觸退伍軍人，一些人「不知道有校友總會」；有人雖知道，卻酸：「這個會還在啊？」，質疑此會「沒作什麼事啊！」

我國退伍軍人團體，在內政部登記有案者，組織最大、接受國防部捐助成立、並官派總會長的是中央軍校校友會，原本下轄有各軍種退伍軍人協會。但民國75年後，各軍種陸續脫離中央軍校校友會，各自成立協會，包括陸軍官校校友會、海軍官校校友會、空軍官校校友會、復興崗（政戰）校友會、中正預校友會、後備憲兵、後備青溪總會、忠義會（軍情局）、磐安（國安局）等退伍軍人團體。其餘還有眾多由國軍各期班自組的非正式聯誼會。

由於具有官方色彩，中央軍校校友會過去在反年改的街頭運動上極其低調，前會長嚴明曾參與一次由「八百壯士」舉行的活動，其他時間幾近沒有角色，街頭運動全由陸軍官校校友會主導。此次發布護蔣紀念活動日期，也避開228紀念日。但此次由官派會長出面錄影喊話，顯示軍方底線明顯。

季麟連說，他接任會長後廣泛接觸，一些人對我們這個單位，有三種反應，一是不知道有校友總會，二則有人知道，卻酸：這個會還在啊？第三則是說這個會沒作什麼事啊！他認為，中央軍校友會既然是軍校最大公約數，理應為退軍服務作事。

季麟連說，這次會師活動的特色是以軍校年班為進行基本單位，因各軍事院校各個年班，是民間軍系組織中最基層的群體單位，也是小眾活動力最強的戰鬥團隊，這次紀念活動就是以年班含眷屬為主，希望達到聚沙成塔、旋轉乾坤的作用。季麟連表示，這次活動是軍校動員能力的測試與檢驗，他認為退軍凝聚力最強的是年班、同期同學，「這個大於軍校甚至大於國軍」。

他呼籲，有人認為既然已經退伍，「我為什麼要去向他敬禮，不說是威權嗎？」所以這次動員以年班來作動員與檢驗，退伍軍人到底動員能力如何？給社會一個檢驗。比照世大運嘉年華會方式舉行，不必向任何人或標的敬禮。

季麟連說，他現在沒把握屆時能動員多少人，而怕檢驗動員能力時間太長，每個時段限定卅分鐘，「部隊檢驗」請八百壯士團體來綜合，「部隊集合」請陸官校友會綜整，典禮則由復興崗校友會協助，希望每段時不超過卅分鐘，大會在一個半小時內完成。

具官方色彩的中央軍事院校校友會將在本月底擴大舉行紀念蔣中正活動，要辦軍系年班大會...
具官方色彩的中央軍事院校校友會將在本月底擴大舉行紀念蔣中正活動，要辦軍系年班大會師。擔任會長的海軍陸戰隊二級上將季麟連感嘆，他接任會長後廣泛接觸退伍軍人，一些人「不知道有校友總會」；有人雖知道，卻酸：「這個會還在啊？」，質疑此會「沒作什麼事啊！」記者洪哲政/攝影
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