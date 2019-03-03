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國軍塑身重提「國防軍」計畫？國防部出面否認

2019-03-03 00:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

「新新聞」日前報導指稱，國防部已定2020年轉型，展開總兵力檢討初步討論作業，待新選出的總統拍板定案，軍中傳出改編為「國防軍」呼聲，報導同時提及軍中有整併三軍官校等政策方向。但國防部發言人陳中吉出面回應表示，國防部目前沒有「國防軍規劃，此篇報導純屬記者臆測。

所謂「國防軍」是扁執政時期前國防部長湯曜明於2003年提出的構想，計畫取消陸、海、空軍司令部編制，由參謀本部依敵情將三軍配置到各作戰區管制，以強化聯戰效能。

「新新聞」報導指出，國軍去年漢光34號演習，即把制海、制空、飛彈部隊與資通電軍兵力，分配四個分區統裁部作戰管制，接著是年底聯合戰備任務月示範觀摩，聯戰轉型已有脈絡可循。

「新新聞」訪問國防安全研究院國防資源與產業所所長、淡江大學整合戰略中心兼任執行長蘇紫雲表示：「支持編成15萬到17萬兵力規模的國防軍。」他強調，這是依據效率、成本，以及威脅來源、攻守交換比、預算等兩條基線計算所得結果。

報導引述蘇紫雲的話說，「應尊重國民革命軍自軍政、訓政時期發展的歷史與精神，同時要順應憲政和軍隊國家化，更名為國防軍會比較中性，但如何轉型是一門藝術。」蘇紫雲認為，國防軍和國民革命軍簡稱都是國軍，在不對稱作戰下，以「塑身」概念推動，「該增的增，該減的減」。

但據了解，戰時三軍包括飛彈部隊原本就歸屬作戰區管制，戰時三軍聯合作戰機制納入作戰區管制已行之有年。

「新新聞」日前報導指稱，國防部已定2020年轉型，展開總兵力檢討初步討論作業，待...
「新新聞」日前報導指稱，國防部已定2020年轉型，展開總兵力檢討初步討論作業，待新選出的總統拍板定案，軍中傳出改編為「國防軍」呼聲，報導同時提及軍中有整併三軍官校等政策方向。圖／國防部IG
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國防部發言人陳中吉出面否認該部目前有「國防軍」規劃。記者洪哲政/攝影
國防部發言人陳中吉出面否認該部目前有「國防軍」規劃。記者洪哲政/攝影
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國防部飛彈國軍
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