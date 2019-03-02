國軍放寬限制 「刺龍刺鳳」也有機會當兵

2019-03-02 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



以往軍中常以「刺龍刺鳳」，形容有黑道背景的義務役士兵，至於自願從軍的志願役，當然不能刺青。因此按理說，如今國軍已經轉型志願化，不應該再看到有刺青的士兵。但隨著近年刺青成為年輕人的流行，不一定再是加入幫派的代表，國防部為因應時勢，也為擴大招募基礎，近年已經一定程度，允許士兵身上出現刺青。

國防部官員指出，目前國軍對於刺青的管理尺度，大致與美軍類似，在招募簡章上，判斷刺青的標準類似大型傷疤。例如手臂、耳後等位置，如今已經允許出現刺青圖案。但是如果紋身面積過大，或是涉及幫派圖騰、不雅文字或圖案等，還是不行。

至於樂儀隊、憲兵、政戰局等單位，因為涉及觀瞻，因此規定比一般士兵更嚴，在穿著短袖短褲時，身上不得露出刺青。換言之手臂、腿部，也都不可以有刺青。

一般而言，如果在胸前或背部刺青，因為平常看不到，部隊比較不會干涉，但若在國安局服務，或是常打赤膊的兩棲海龍蛙兵，全身都不得刺青。