海巡無人機「藍色國土之眼」升空 陳國恩思考此事

2019-03-01 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海巡署長陳國恩日前前往第四巡防區指揮部巡視新啟用的UAV無人飛行載具系統；他說，科技輔勤，是海巡署會持續前進的方向。

陳國恩今天在CGA-海巡署長室臉書粉絲專頁貼文說：這兩天，我到北部及中部分署的幾個單位看看大家。在第四巡防區指揮部時，雷達操作員辛士官長很驕傲地對我說：「我們是藍色國土的眼」，頓時讓我陷入一陣思考。

陳國恩表示：台灣四面環海，海岸線含離島長達 1800多公里，要怎麼運用科技，在降低人力負擔的同時，又能提升執法救難的效能，讓這雙守護國家的「眼」，能夠看得更遠、更清楚，顯然是當前刻不容緩的課題。

陳國恩表示：透過同仁深入的解說及操作示範，我看到我們使用的ＵＡＶ無人飛行載具、紅外線熱顯像系統，在海上搜救、執法蒐證，以及辨識海上可疑目標等不同的任務上，將能起到相當大的作用，這也顯示出海巡執法救難的硬實力不容小覷。未來，也要持續精進。