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海軍諾克斯級艦 首度出現女性艦長

2019-03-01 18:38聯合報 記者程嘉文╱即時報導

海軍168艦隊日前為麾下的「宜陽」號巡防艦（FFG939）舉行新任艦長交接布達典禮，由黃雅楸上校接任。黃雅楸也成為海軍第二位女性上校艦長，並且是濟陽（諾克斯）級巡防艦的第一位女艦長。

黃雅楸曾擔任濟陽級艦的通信官、戰情官、作戰長、副艦長等職務並。她表示，擔任宜陽艦長，代表長官的肯定與榮耀，更是一項具有高度挑戰之職務。身為一位領導者，一定要帶給部隊正面的態度，讓官兵勇於面對以及解決問題，在輔導上她會用媽媽立場，但在教導、戰訓本務時必須要有嚴謹一面，才仍讓部隊維持戰力。

宜陽艦是我國向美國引進8艘諾克斯級的最後一艘，前身是美軍「瓦迪茲」號巡防艦（USS Valdez FF1096），1999年加入國軍服役。由於諾克斯級在我國的第一艘為「濟陽」艦，因此稱濟陽級。國軍為諾克斯級加裝武進三號戰鬥系統與標準一型防空飛彈，使她們由一般巡防艦（FF）升格為飛彈巡防艦（FFG）。目前8艘濟陽級仍有6艘在役，均隸屬艦指部168艦隊，母港在蘇澳。

我國海軍史上，目前出現5位女艦長：其中一級艦（上校編階）在黃雅楸之前，則有康定（拉法葉）級巡防艦「武昌」號（PFG1207）的艦長黃淑卿擔任艦長。不過濟陽級船齡較大、武器裝備也較多，人員需求量較高，全艦編制267人，比康定級多了將近100人。

海軍宜陽軍艦艦長交接，由原任艦長蘇建章上校（左）將印信傳給新任艦長黃雅楸上校。圖...
海軍宜陽軍艦艦長交接，由原任艦長蘇建章上校（左）將印信傳給新任艦長黃雅楸上校。圖／海軍司令部提供
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宜陽號巡防艦。資料照，記者程嘉文／攝影
宜陽號巡防艦。資料照，記者程嘉文／攝影
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