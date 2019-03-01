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傳我秘密研製輕簡版J85發動機 供巡弋飛彈使用

2019-03-01 13:48聯合報 記者洪哲政╱即時報導

本報今年1月間曾獨家披露我方秘密針對計畫除役F-5戰機上的J85-GE-21型發動機進行逆向工程，計畫轉用於飛彈上，當時有專家就研判將用於長程巡弋飛彈上。據透露，中科院航研所計畫以J85為藍本，進行DOWNGRADE（降低規格），希望研發出機件簡化、輕量化、省油、成本低的「輕簡版」J85發動機，供國造長程巡弋飛彈或大型無人機使用。

UDN新聞網曾於1月2日報導：「F-5老兵不死，我密研將J85發動機轉用飛彈所需」，引起國際航空界注意。內容披露空軍有大批F-5E/F戰機陸續汰除，空軍與中科院合作，正針對除役戰機剩餘下的J85發動機進行逆向工程，希望加以緊緻簡化，改良成某型研發中飛彈推進段所需。由於發動機推力強，可提供戰機1.6馬赫的速度，轉用到飛彈上，據信是長程巡弋飛彈或某型彈增程所需。但當時中科院出面否認，強調只是學術研究。

「上報」今天進一步報導指出：中科院已針對空軍除役的F-5E戰機所留下的J85-GE-21型發動機，改良成為長程巡弋飛彈的動力所需進行規畫。經過空軍盤點J85-GE-21型發動機庫存與備用零組件，約可整併出約300多具的可用發動機。

上報引用不具名人士消息透露：中科院在去年（2018年）9月間，透過國內朱姓代理商洽購全新的J85-GE-21型發動機，雖空軍與泰國等國家還有F-5E戰機服役，經訪商得知生產該發動機的通用電氣（GE）早已沒有生產，若要全新的發動機除了價格昂貴之外，更要申請輸出許可；中科院在確認無法購得全新發動機後，才改向空軍提出以J85-GE-21型發動機研製長程廵弋飛彈的構想，並請空軍支援研發用的發動機。

針對上報報導，國防部重申：報載F-5E/F戰機J85發動機汰除件再利用，僅為中科院與空軍共同合作針對除役引擎進行工程教育與訓練使用。有關報導所提中科院以逆向工程，將J85發動機改良為中程飛彈的推進段，或運用於無人機等內容，皆為媒體自行臆測，與事實不符。

但據知情人士指出，我方對J85進行逆向工程，並非要改造現在持有的300多具發動機，而是希望研發出輕簡省油成本低的新動機，一來供飛彈使用，因為飛彈上的發動機是一次性使用，不必考慮耐用；二則也希望為大型無人機發動機的需要找出路。

據指出，由於F-5目前還在服役，目前去整併300多具J85給飛彈用的可能性不高，且戰機用的J85發動機較重，用在飛彈上有困難。而以中科院航研所的能力，執行DOWNGRADE不是UPGRADE，研發J85的輕簡版並不困難，風險也低。

美國空軍官網刊登的F-5戰機上的J85發動機。圖／取自維基百科
美國空軍官網刊登的F-5戰機上的J85發動機。圖／取自維基百科
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