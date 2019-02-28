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國防部長巡視安宇遠程預警雷達站台 緊盯共軍動態

2019-02-28 20:53聯合報 記者洪哲政╱即時報導

共軍機艦頻繁出海，國防部嚴德發今天（28日）前往配備AN/TPS-117遠程預警雷達的北部雷達站台巡視，代表蔡英文對於官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及臺海動態的辛勤付出，為保衛國家安全做最好的準備，給予肯定與嘉勉。

國防部今天發佈首長巡視戰備單位的圖文，保密措施周全，不但未披露單位番號，受校官兵右臂上的隊徽也被模糊化。

但透過國防部發布的訊息，仍可辨識嚴德發巡視的單位，顯然是配備AN/TPS-117固定式與機動式遠程預警雷達的富貴角雷達站，雷達不但可監控當面中國大陸路橋至漳州空域，必要時還可機動移防至北海岸其他戰術陣地。雷達站還兼管三貂角的無人指管通訊站台。

AN/TPS-117雷達代號「安宇」，屬於都卜勒3D雷達，最大搜索高度可達30公里，最遠偵搜距離則達到370公里。

嚴德發表示，國軍官兵以積極地聯合情監偵作為，在「聽得到、看得見、能指揮」的原則下，發揮早期預警、即時傳遞功效，進而確實提供三軍部隊應變處置，達成守護國家、捍衛人民安全的重要職責。

嚴德發指出，聯合情監偵的各項指管作為，攸關區域情勢的演變，更直接影響國家安全；因此，不但要做到相互支援、無罅隙的標準，更應於平時注意人員多專多能的教育訓練及機動效能，俾利戰時單位功能與戰力得以具體發揮。

此外，參謀總長李喜明今日也視導桃園地區269旅與北部偏遠站台，代表蔡英文總統、嚴德發部長慰勉官兵辛勞。

機動式的AN/TPS-117遠程預警雷達曾在漢光演習中推進到北海岸戰術陣地執行戰...
機動式的AN/TPS-117遠程預警雷達曾在漢光演習中推進到北海岸戰術陣地執行戰備任務。記者洪哲政/攝影
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共軍機艦頻繁出海，國防部長嚴德發今天前往配備TPS-117雷達的北部雷達站台巡視...
共軍機艦頻繁出海，國防部長嚴德發今天前往配備TPS-117雷達的北部雷達站台巡視，代表蔡英文對於官兵發揮聯合情監偵，密切掌握區域情勢及臺海動態的辛勤付出，給予肯定與嘉勉。圖/軍聞社
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國防部今天發佈部長嚴德發巡視北部雷達站的圖文，保密措施周全，不但未披露單位番號，...
國防部今天發佈部長嚴德發巡視北部雷達站的圖文，保密措施周全，不但未披露單位番號，受校官兵右臂上的隊徽也被模糊化。圖/軍聞社
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嚴德發雷達站國防部
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