親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
重啟核四掀論戰
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

偷雞？柯文哲單車一日雙城出發 苗栗到嘉義坐高鐵

連假首日國道停車場再現！ 國三銜接國五塞爆時速不到20

「蔡丁貴敢辱蔣將為他重塑髮型」 黃埔子弟護慈湖

2019-02-28 08:49聯合報 記者張弘昌╱即時報導

去年228獨派青年，闖入桃園慈湖陵寢潑漆破壞，導致慈湖凌寢園區封閉4個月，經整修去年7月重新開放遊客入內，警方也加巡邏守望。桃園市陸軍官校校友會，今天發動500名退役軍人，聚集慈湖園區巡邏守護，防範有人藉228和平紀念日滋事，嚴加保護慈湖園區外的雕像公園，210座蔣中正銅像安危。

大陳島鄉情文化促進會，下午2時也要號召500名大陳義包謁靈，對蔡丁貴等人，如敢到慈湖汙衊蔣公，將為他等重新設計髮型。陸軍官校校友會已訂製500份河南「土包子」，供參加人員午餐便食。

慈湖蔣中正奉厝陵寢四合院前，排駐守保全及憲兵嚴密戒護，遊客只能在屋外遠望，不得進入四合院內。大門中堂原有的木屏風，也改設三道透明玻璃照壁保護。

去年7月初慈湖陵寢區，恢復遊客進園區參觀後，並明訂特殊日期及團體預約才能入內謁陵，一般遊客只能在屋外及參觀禮兵交接儀式。遊客也可透過屋外實境即時影像，透過電視螢幕觀看靈柩內部陳設情形。

桃園市陸軍官校校友會，守護慈湖紀念雕塑公園銅像召集人李東成表示，守護活動從上午8時到下午6時，上午10集合高唱陸軍官校軍歌後，會依軍校期別區分。分派守護責任區域範圍。

李東成表示，守護活動以防有人到慈湖園區滋擾事端，以及戒護雕像公園為主，慈湖陵寢區後備指揮部，已加強兵力駐守，參加人員可往靈寢區散走參觀，但不得入靈堂，並請依園區相關規定，勿攜帶旗幟入靈園，否則儀隊衛兵哨將制止。

桃園市慈湖園區雕塑紀念公園，陳列有210座蔣中正銅像。今天228紀念日，桃園市陸...
桃園市慈湖園區雕塑紀念公園，陳列有210座蔣中正銅像。今天228紀念日，桃園市陸軍官校校友會，發動500名退役軍人到場巡守，守護銅像行動安危。本報資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園慈湖蔣中正陵寢四合院，去年7月重新開放後，派駐保全及憲兵嚴密駐守，遊客可在屋...
桃園慈湖蔣中正陵寢四合院，去年7月重新開放後，派駐保全及憲兵嚴密駐守，遊客可在屋外觀看禮兵交接儀式。本報資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園慈湖蔣中正陵寢四合院，去年7月重新開放後，中堂增設3道玻璃照壁防護，並方便遊...
桃園慈湖蔣中正陵寢四合院，去年7月重新開放後，中堂增設3道玻璃照壁防護，並方便遊客從屋外遠眺靈柩陳設。本報資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園慈湖蔣中正陵寢四合院，去年7月重新開放後，中堂增設3道玻璃照壁防護，並方便遊...
桃園慈湖蔣中正陵寢四合院，去年7月重新開放後，中堂增設3道玻璃照壁防護，並方便遊客從屋外遠眺靈柩陳設。本報資料照片／記者張弘昌攝影
分享
桃園市慈湖園區雕塑紀念公園，陳列有210座蔣中正銅像。今天228紀念日，桃園市陸...
桃園市慈湖園區雕塑紀念公園，陳列有210座蔣中正銅像。今天228紀念日，桃園市陸軍官校校友會，發動500名退役軍人到場巡守，守護銅像行動安危。本報資料照片／記者張弘昌攝影
分享

慈湖陸軍蔣中正
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

屏東縣府索要營區不給錢？國防部：應該不會虧本

2019-02-27 23:00

國防部：中共轟6型機大出海進行長航訓練

2019-02-27 18:48

傘兵大聖西營區開工了 屏東縣政府官員一起來動鏟

2019-02-27 18:03

影╱國軍否認拍片洗臉柯文哲 陳中吉：說針對太狹礙

2019-02-27 15:50

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

相隔5年 國軍戰機「國道再臨」

2019-02-27 14:32

空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

2019-02-27 14:04

國軍險丟失「麒麟專案」機密計畫 事發現場紅了

2019-02-27 12:59

打臉柯文哲當兵浪費時間？ 國防部推短片秀軍人專業

2019-02-27 11:17

國軍漢光演習 為這個理由再啟花壇戰備道起降演練

2019-02-27 11:17

退輔會槓林靜儀：保護蔣銅像 不盡認同威權一詞

2019-02-27 10:45

我全程掌控…美艦5穿台海 2次主動放消息

2019-02-26 23:41

美艦八個月第五度通過台海 U-2偵察機也來湊熱鬧

2019-02-26 17:59

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認且懲處

2019-02-26 16:31

上校太健忘？ 機密火箭資料竟遺忘在YouBike籃子裡

2019-02-26 12:45

嚴德發：美兩艘軍艦清晨通過台灣海峽 屬常態行動

2019-02-26 09:32

美軍艦再度通過台海 國防部：全程掌握

2019-02-26 08:43

國防部：美軍作戰艦與補給艦穿越台灣海峽

2019-02-26 07:14

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34

兩岸開戰若危害美國利益…嚴德發：美會支援我

2019-02-26 00:40

國艦國造 總統：提供8千工作機會

2019-02-26 00:12

蔡總統：國艦國造帶動國防產業 創8000工作機會

2019-02-25 16:06

傳3D軍事衛星圖資有罪？國防部警告：不要涉法

2019-02-25 15:25

「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見

2019-02-25 14:22

國防部長：國軍能先發制人 但不發動第一擊

2019-02-25 14:11

將官比率遠高於美韓 嚴德發：有調降空間

2019-02-25 13:49

國防部：資通電軍與電展室等單位無整併規劃

2019-02-25 13:16

國軍先發制人 飛彈「藏得住、出得去、打得動」

2019-02-25 13:13

比照台北港在南投加場營區開放 國防部一個月內答覆

2019-02-25 12:53

如果台海衝突 日本會相幫？ 國防部長說有可能

2019-02-25 12:43

綠營立委集中火力 找國防部背書轟柯文哲

2019-02-25 11:25

柯P指當兵浪費時間 嚴德發：請他多了解國防施政

2019-02-25 11:18

國防部長嚴德發：國軍具備「先發制人」飛彈戰力

2019-02-25 10:58

加開台北港國防知性之旅 嚴德發：非政治活動

2019-02-25 10:37

國防部表態支持蘇貞昌「掃把說」：大家不必誤會

2019-02-25 09:50

配合立委增開基地開放場次？ 國防部：本來就要加

2019-02-25 09:39
看更多

熱門文章

被陳吉仲唱衰 韓國瑜怒嗆：沒水準到了極點！

2019-02-27 16:10

2020選不選總統？ 韓國瑜終於鬆口

2019-02-27 20:19

影／陳吉仲：講出實情，沒想到韓市長反應這麼大

2019-02-27 18:28

韓國瑜2020閃人大絕招 竟被柯文哲學走了

2019-02-27 10:00

被民進黨開除黨籍 吳子嘉：我跟民進黨幹到底

2019-02-27 10:34

最新民調／韓國瑜選總統 逾六成民眾不贊成

2019-02-27 11:49

酒駕累犯致死最重可判死刑 法務部修法版本公布

2019-02-27 15:14

【重磅快評】光會惹怒韓國瑜？超酸陳吉仲請先救蕉農

2019-02-27 18:34

影／陳吉仲說「還好台農發沒賺錢」 立委怒轟：收掉算了！

2019-02-27 14:32

獲提名出掌中選會 李進勇：已請中央黨部註銷民進黨籍

2019-02-27 12:30

韓國瑜簽億元合約 陳吉仲：都是去年既有的通路

2019-02-27 11:24

「神力女超人」許淑華幫鄭世維拉票 婆媽：好漂亮

2019-02-27 10:12

最新民調／蔡柯韓選總統 韓國瑜領先、蔡英文墊底

2019-02-27 12:13

【重磅快評】包子vs饅頭 輕率貶抑暴露自己無知

2019-02-27 09:18

國民黨總統初選拍板七三制 吳敦義將親自宣布

2019-02-27 15:06

民調墊底 陳建仁：蔡英文是政治家沒考慮選舉

2019-02-27 09:15

最新民調／沒了習近平 蔡英文本月聲望再下滑

2019-02-27 11:27

因緣到了！王金平3月7日宣布參選總統

2019-02-27 18:23

國民黨滿意度高於民進黨 柯P驚：國民黨啥都沒有做

2019-02-27 12:59

空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

2019-02-27 14:04

影／鄭世維轟李亞萍言論鄙視選民 余天：我小丑當多了

2019-02-27 16:48

謝長廷自創「流體太極」當財產申報 價額填0元

2019-02-27 10:38

防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34

韓張、韓朱配？韓國瑜：我只能說ㄆㄟˋㄆㄟˋㄆㄟˋ

2019-02-27 13:02

民進黨追殺吳子嘉 名嘴：猶如自己跌進棺材

2019-02-27 09:46

最新民調／超過半數民眾 不支持蔡英文競選連任

2019-02-27 11:33

不顧北京反對！ 衛福、內政、勞動部宣導用「還願」梗

2019-02-27 13:47

LINE突破30萬人 蔡英文開箱影片：突破同溫層

2019-02-27 23:12

影／陳菊為這事向郭國文抱歉 拜託鄉親幫助民進黨

2019-02-27 15:47

國軍險丟失「麒麟專案」機密計畫 事發現場紅了

2019-02-27 12:59

李進勇任中選會主委 盧秀燕：惡劣任命、可惡！

2019-02-27 10:50

酒駕大修法先扣車 判決不沒收車子才還你！

2019-02-27 16:28

【即時短評】民進黨該自問：能接受國民黨這樣提名？

2019-02-27 21:36

郭國文遊覽車大隊現身 謝龍介：民進黨背離民心

2019-02-27 10:54

像台版李顯龍？韓國瑜打趣：「不知他老婆兇不兇？」

2019-02-27 14:50

朱吳王初選拚出線 韓國瑜動向是最大變數

2019-02-27 22:05

陳吉仲酸話 韓國瑜嗆「我們在外打拚 別老用牙籤戳我們」

2019-02-28 00:18

國民黨推青年副發言人 8年3班「KMT張鈞甯」出線

2019-02-27 10:38

韓冰曾來實習…吳志揚開直播 球迷比政治迷多

2019-02-27 14:36

小英提前出局？ 專家：補選見真章

2019-02-27 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top