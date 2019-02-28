「蔡丁貴敢辱蔣將為他重塑髮型」 黃埔子弟護慈湖

2019-02-28 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



去年228獨派青年，闖入桃園慈湖陵寢潑漆破壞，導致慈湖凌寢園區封閉4個月，經整修去年7月重新開放遊客入內，警方也加巡邏守望。桃園市陸軍官校校友會，今天發動500名退役軍人，聚集慈湖園區巡邏守護，防範有人藉228和平紀念日滋事，嚴加保護慈湖園區外的雕像公園，210座蔣中正銅像安危。

大陳島鄉情文化促進會，下午2時也要號召500名大陳義包謁靈，對蔡丁貴等人，如敢到慈湖汙衊蔣公，將為他等重新設計髮型。陸軍官校校友會已訂製500份河南「土包子」，供參加人員午餐便食。

慈湖蔣中正奉厝陵寢四合院前，排駐守保全及憲兵嚴密戒護，遊客只能在屋外遠望，不得進入四合院內。大門中堂原有的木屏風，也改設三道透明玻璃照壁保護。

去年7月初慈湖陵寢區，恢復遊客進園區參觀後，並明訂特殊日期及團體預約才能入內謁陵，一般遊客只能在屋外及參觀禮兵交接儀式。遊客也可透過屋外實境即時影像，透過電視螢幕觀看靈柩內部陳設情形。

桃園市陸軍官校校友會，守護慈湖紀念雕塑公園銅像召集人李東成表示，守護活動從上午8時到下午6時，上午10集合高唱陸軍官校軍歌後，會依軍校期別區分。分派守護責任區域範圍。