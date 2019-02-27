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李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

屏東縣府索要營區不給錢？國防部：應該不會虧本

2019-02-27 23:00聯合報 記者程嘉文╱即時報導

國軍訓練傘兵的空降訓練中心，位於屏東市區內的大武營區。在縣府的要求下，軍方決定將營區移給縣府，將空訓中心遷到屏東機場旁的大聖西營區。但這次搬遷未依據國防部以往所主張，由地方政府負擔搬遷與新建營舍經費。尤其先前縣府要求新營區的公共造景必須放入日據時期航空第八聯隊的歷史，但該單位曾在霧社事件對原住民投擲毒氣彈，引發原住民抗議，迫使國防部長嚴德發親赴霧社致歉。外界譏諷，軍方遇到態度強硬的屏東縣府，就變成被吃定的軟腳蝦。

對此國防部官員解釋，由於大武營區原本半數以上土地就屬於縣府，因此不能比照以往的「代拆代建，先建後拆」方式進行。不過經由都市計劃變更，軍方可以分得的收益，應該仍足以負擔新建大聖西營區的費用。

國防部軍備局長房茂宏中將說，大武營區面積約22公頃，其中約12公頃原本就是縣府所有，因此將直接歸還。另外約10公頃土地，將辦理都市計劃變更，由機關用地改為可以開發的住商工用地。依據相關法令，地方政府可得到四成土地，因此國防部實際可以運用的土地，面積約為6公頃。國防部將委由國有財產署，以標售或出租等方式活化，所得款項撥入國軍營改基金。依據軍方估計，如果全部售出，應該可以支應大聖西營區的興建費用。

至於10公頃土地中，縣府可以取得的四成，與軍方保留的六成，要如何劃定界線？房茂宏說，雙方將進行協商，彼此所分配的土地，將儘量保持完整，以利運用。

屏東大武營區，是國軍傘兵的搖籃。記者程嘉文/攝影
屏東大武營區，是國軍傘兵的搖籃。記者程嘉文/攝影
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