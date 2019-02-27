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傘兵大聖西營區開工了 屏東縣政府官員一起來動鏟

2019-02-27 18:03聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍航特部去年為屏東大聖西營區公共藝術招標，徵選主題之一要求呈現當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊相關歷史與文化，遭到抨擊，累及國防部長公開道歉，預算遭凍結。大聖西營區新建工程日前舉行開工儀式，軍方特別邀請屏東縣副縣長吳麗雪一起動鏟。

航特部當時的招標書以正面肯定的語氣，說明日軍第八聯隊背景，卻隻字未提第八聯隊當年以毒氣彈對付南投霧社的抗日原住民的歷史。據了解，這項要求並非軍方自行發想，而另有單位作「政策指導」，屏東市內涉及工共工程的營區整建，實則都面臨某單位「去中存日」要求。但大聖西營區案被抨擊後，「幕後」指導單位始終不置一詞，軍方獨自承受外界所有批評砲火。

嚴德發當時出面致歉，強調國軍絕對不會採用紀念日軍、傷害族群和諧的內容，請國人放心，他日前還前往霧社和賽德克族和解。而立法院外交國防委員會審查國防部108年度預算時，朝野立委將相關預算542萬元凍結100萬，待國防部提書面報告，經同意才能動支。

而據國防部「軍聞社」報導，有新一代國軍傘兵訓練基地之稱的「大聖西營區新建工程」，本月26日舉行開工動土典禮。原位於市內精華區的傘兵基地大武營區，未來將交給屏東縣政府開發。

報導指出，開工動土典禮由陸軍航空特戰指揮部指揮官何中將主持，並由屏東縣副縣長吳麗雪、航特部政戰主任張少將、空軍第六聯隊聯隊長魯少將及工程團隊等人共同持香祝禱、執鏟動土，祈求新建工程能夠順利完工，過程簡單隆重。

報導指出，緊臨屏東空軍基地外側的大聖西營區新建工程，為國軍新一代傘兵基地，除滿足進駐單位需求外，並能提升作戰、訓練、指揮、機動及保修等任務遂行，營造優質生活環境，提升部隊戰力。

陸軍航特部去年為屏東大聖西營區公共藝術招標，徵選主題之一要求呈現當年駐紮在屏東的...
陸軍航特部去年為屏東大聖西營區公共藝術招標，徵選主題之一要求呈現當年駐紮在屏東的日本陸軍飛行第八聯隊相關歷史與文化，遭到抨擊，累及國防部長公開道歉，預算遭凍結。大聖西營區新建工程日前開工，軍方特別邀請屏東縣副縣長吳麗雪（右一）一起動鏟。圖/軍聞社
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