影╱國軍否認拍片洗臉柯文哲 陳中吉：說針對太狹礙

2019-02-27 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午特別利用記者會的形式，發布「自信專業，追求卓越」短片，多位男女官兵現身說法，影片強調「我們努力追求卓越，不敢浪費時間」，明顯是為「洗臉」台北市柯文哲日前在以色列聲稱的「當兵浪費時間」論。不過對此國防部發言人陳中吉表示，「說專針對某一位未免太狹礙」，影片其實是為回應近期國人對徵兵制、募兵制孰佳的熱議，「到底是1年義務役官兵有戰力？還是4年志願役官兵有戰力？」

國防部這部「自信專業，追求卓越」短片，強調募兵後，國軍重視與鼓勵專業能力的提升，片中男女官兵現身說法，呈現本身專業背景，在片中不斷重覆：我們是「專業軍人」的意像。片中表示：「我們的專業，很特別，很重要，得以讓國家更偉大，人民更安全；正因為專業自信，我們努力追求卓越，不敢浪費時間」。

陳中吉說，國防部長嚴德發視導部隊防務時，十分肯定部隊官兵「多專多能」的優異表現；嚴認為，這就是我們募兵制推動，質跟量同時並重，尤其是質方面的一個典範，更是戰力提升、募兵制成功的一個表現。