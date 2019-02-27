影╱國軍否認拍片洗臉柯文哲 陳中吉：說針對太狹礙
國防部上午特別利用記者會的形式，發布「自信專業，追求卓越」短片，多位男女官兵現身說法，影片強調「我們努力追求卓越，不敢浪費時間」，明顯是為「洗臉」台北市柯文哲日前在以色列聲稱的「當兵浪費時間」論。不過對此國防部發言人陳中吉表示，「說專針對某一位未免太狹礙」，影片其實是為回應近期國人對徵兵制、募兵制孰佳的熱議，「到底是1年義務役官兵有戰力？還是4年志願役官兵有戰力？」
國防部這部「自信專業，追求卓越」短片，強調募兵後，國軍重視與鼓勵專業能力的提升，片中男女官兵現身說法，呈現本身專業背景，在片中不斷重覆：我們是「專業軍人」的意像。片中表示：「我們的專業，很特別，很重要，得以讓國家更偉大，人民更安全；正因為專業自信，我們努力追求卓越，不敢浪費時間」。
陳中吉說，國防部長嚴德發視導部隊防務時，十分肯定部隊官兵「多專多能」的優異表現；嚴認為，這就是我們募兵制推動，質跟量同時並重，尤其是質方面的一個典範，更是戰力提升、募兵制成功的一個表現。
對於這項多專多能影片是否為回應台北市長柯文哲在以色列的當兵浪費時間論？陳中吉表示，說專針對某一位未免太狹礙，影片其實是為回應近期國人對徵兵制與募兵制孰佳的熱議，國防部希望透過影片，呈現推動募兵過程中志願役官兵在崗位上的付出，如同國防部長嚴德發所說：「到底是1年義務役官兵有戰力，還是4年志願役官兵有戰力」。一個人能發揮多項功能，如何以質勝量、以少勝多，就是募兵制所發揮的精兵價值。
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