防潑漆 退軍228帶「土包子」守護慈湖陵寢一整天

2019-02-27 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



去年228紀念日有10名屬自由台灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生，闖入桃園慈湖陵寢對前總統蔣中正靈柩潑灑紅漆，軍方駐防包括儀隊、陵寢官防阻不及。今年桃園市陸軍官校校友會發動守護行動，明日退役軍人約500人趕往慈湖陵寢，要「防範不肖份子藉228和平紀念日毀損先校長蔣公雕像」，防護範圍還擴大到陵寢外雕像公園的210座蔣中正銅像。

主辦單位還說，該校友會已訂製500份河南「土包子」供參加人員午餐便食，中午12時發送。

明天是228紀念日。去年同一時間，10名分屬自由台灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生，預謀上午兵分多路帶紅色油漆闖入陵寢正廳，強行進入以紅絨繩為界的靈柩處潑灑紅漆，致使靈柩、遺像、相框均受損，國防部後備指揮部桃園管理組陵蔣姓陵寢官阻止不及，還被學生拉扯反抗。

國防部雖已在現場加強管制，遊客不能入內只能在陵寢門口，隔著玻璃壁觀看內部擺設。但有退伍軍人團體不放心，明天一早就就發動「228黃埔子弟守護慈湖陵寢」行動，

根據活動通知披露，這項活動將在明天（2月28日）上午8時開始持續到晚間18時，退伍軍人將在桃園市大溪慈湖遊客中心集結，領取識別臂章，10點一到群集唱「怒潮澎湃，黨旗飛舞」陸軍官校校歌，人力除部署在陵寢外，還擴及慈湖紀念雕塑公園的210座雕像。

根據主辦區域的責任區域劃分，陸官正40期以前、專修班前期校友，部署在慈湖遊客中心與入口雕像；陸官正41至50期校友，則部署在雕像公園慈湖橋以西；陸官專科班校友部署在雕像公園慈湖橋至慈康橋之間；陸官正51期以後校友則進駐到雕像公園慈康橋以東。而三軍各校友、榮眷，則視明天各區域人數多寡，自行補強薄弱地帶。