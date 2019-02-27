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空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

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空軍S-70C松山機場意外 尾旋翼擦碰閒置崗亭

2019-02-27 14:04聯合報 記者洪哲政╱即時報導

空軍司令部今天表示，一架S-70C型直升機，上午執行例行任務降落松山機場，尾旋翼不慎擦碰閒置崗亭，造成飛機輕損，人員無傷。

空軍司令部表示，嘉義基地一架機號7013的S-70C型機，上午執行例行任務，於10時32分時降落松山機場，滑行期間尾旋翼不慎擦碰閒置崗亭，造成飛機輕損，人員無傷。

空軍司令部表示，此事件已組成專案小組進行調查，並加強要求確依程序、步驟、要領，詳實檢討肇因，避免類案再生。

S-70C直升機。圖/國防部
S-70C直升機。圖/國防部
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