國軍漢光演習 為這個理由再啟花壇戰備道起降演練

2019-02-27 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午正式宣布，預計5月展開的「國軍108年漢光35號演習」，將在5月28日清晨6時15分至7時35分，於國道1號彰化花壇路段實施「戰備跑道起降」實兵演練，目前規劃空軍F-16等三型主力戰機與E-2K空中預警機參演。國防部作計室聯合作戰處長葉國輝表示，再啟戰備道起降演練，主要是戰備考量。屆時蔡總統是否親校，國防部發言人陳中吉則表示，這是總統府權責。

國防部上午舉行例行記者會，說明「國軍108年漢光35號演習規劃」。葉國輝表示，年度「漢光35號」演習規劃於4、5月份，區分「電腦輔助指揮所演習」與「實兵演習」兩階段實施。

他表示，電腦輔助指揮所演習將於4月22至26日實施，由攻擊軍模擬敵登陸作戰行動，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施連續24小時電腦輔助指揮所演習，以強化各級指揮官作戰決策及參謀作業能力。實兵演習則在5月27至31日執行，由三軍部隊採聯合實兵對抗模式，防衛軍依整體防衛構想，並整合全民總力，在我海、空域及本、外離島防衛作戰地區，執行5天4夜聯合作戰攻防對抗演練。

針對對外開放演習課目，葉國輝表示，「戰備跑道起降」實兵演習於5月28日6時15分至7時35時分在國道1號彰化花壇路段實施；「聯合反登陸作戰」實彈演習則預計於5月30日8時30分至9時20分於屏東滿豐射擊場進行。

葉國輝說，國道戰備道起降上次是民國103年9月於民雄戰備道實施，國防部除每個月都會要求戰備道附近的空軍聯隊進行巡管外，每隔一段時間也會配合高工局路面整修執行戰備道起降科目，目的在維持數個戰備跑道在戰時可以運用，主要是戰備與跨部會的配合。而考慮天候與安全因素，目前規劃以三型主力戰機為主，據以往的經驗也會將E-2K納入考量，目前未將C-130運輸機納入參演考量。