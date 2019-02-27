打臉柯文哲當兵浪費時間？ 國防部推短片秀軍人專業

2019-02-27 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



台北市長柯文哲訪問以色列時，批評「在台灣當兵都在浪費時間」，引發各方爭議。 國防部長嚴德發日前在立院答詢時，特別強調國軍現在非常重視培養官兵的專業，以「多專多能」為目標，因此當兵絕對不是浪費時間。

今天國防部打鐵趁熱，由軍聞社發布一支短片「追求專業，自信卓越」，強調國軍募兵之後，更重視與鼓勵專業能力的提升，每一位弟兄姐妹，都是「專業軍人」。

影片中受訪的官兵，包括海軍武昌號巡防艦的艦長黃淑卿上校，是我國首位女性一級艦艦長；她從海軍官校畢業以來，歷練過反潛官、作戰長、副艦長等多項領導、專業職能。海軍水下作業大隊的陳銓祐上士，服役已經14年，擁有職業潛水證照、潛水教練證照、救生教練證照，並擁有大車、吊車、遊艇等駕照，並受過核生化師資班。

同樣任職於水下作業大隊的胡銘哲上士擁有職業潛水丙級、勞工研所潛水作業主管班、美國國際潛水班、EOD水中械彈處理班等經歷。迪化號巡防艦的聲納下士黃品淳，是由志願役士兵轉服，她強調，因為募兵制的推動，讓崗位上的官兵，各司其職，熟稔武器操作。

空軍第三後勤指揮部鄭嘉榮士官長，從事修護工作19年，擁有飛修丙級、鉗工丙級等證照。陸軍兩棲營的張志斌士官長，過去是輕艇水球世界盃國手，從事兩棲偵察工作16年，擁有潛水、救生教練證照，並考取港務局船艇執照、籃球C級裁判等證照。