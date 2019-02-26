我全程掌控…美艦5穿台海 2次主動放消息

圖為史塔森號驅逐艦。 圖／美國海軍檔案照 分享 facebook

美國海軍又有軍艦通過台灣海峽：驅逐艦「史塔森」號和後勤彈藥補給艦「查維斯號」前天由南向北進入海峽，並於昨晨脫離。這是去年七月至今，美艦第五度駛經台海，其中今年來的兩次，美方都是主動釋放消息。

美國國防部發言人伊斯特本廿五日透過電郵回覆記者指出，「史塔森號」與「查維斯號」於二月廿四日至廿五日在台灣海峽與南海、東海間通行。

伊斯特本表示，這種例行通過台灣海峽國際水域的行動，展現美方對自由、開放印度太平洋的承諾；美國將繼續在國際法允許的任何地方執行任務。

另外，從民間的航機追蹤網站可發現，昨天上午兩艘美艦進入台灣海峽時，除了常在台灣周邊出沒的RC-135電子偵察機，還有一架U-2高空偵察機，以六萬呎高度，由東向西飛越巴士海峽，與軍艦行動有無關係，引發討論。

國防部長嚴德發昨天在立院表示，兩艘軍艦已脫離台灣海峽範圍，美方是依照國際法在公海的自由航行，藉此強調對印太戰略的支持，相關行動都屬於常態，國軍全程都有掌握，請各界放心。

中共外交部發言人陸慷表示，「堅決反對美方採取的一些挑釁行動，無助於台海地區穩定，無助於中美關係，如果我掌握的情況是準確的，中方相關部門已經向美方提出了嚴正交涉。」

史塔森號是裝有神盾雷達系統的勃克級驅逐艦，隸屬第七艦隊的第十五驅逐戰隊，該戰隊擁有八艘勃克級驅逐艦，上周除了史塔森號之外，另七艘姊妹艦都在母港橫須賀。

據了解，史塔森號與查維斯號是由西太平洋經巴士海峽向西，再循台灣海峽中線稍偏東的路徑北上。

去年七月七日，驅逐艦「班福特」號與「馬斯廷」號由南向北。十月廿二日，巡洋艦「安提坦」號與驅逐艦「柯蒂斯韋伯」號由南向北。十一月廿八日，驅逐艦「史托克岱爾」號與載油艦「沛可斯」號由北向南。一月廿四日，驅逐艦「麥克坎貝爾」號與載油艦「華特狄爾」號由南向北。

軍方官員表示，這五次行動中，十一月由北向南的一次，應屬單純「抄近路」，為趕上當時在新加坡的史坦尼斯號航艦戰鬥群；另外四次由南向北，則屬宣示台灣海峽屬於公海，船艦有自由航行權。