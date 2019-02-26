美艦八個月第五度通過台海 U-2偵察機也來湊熱鬧
中原標準時間今天凌晨，美國海軍證實，飛彈驅逐艦「史塔森」號（USS Stethem DDG63）和後勤彈藥補給艦「查維斯號」（USNS Cesar Chavez T-AKE14）通過台灣海峽。今天上午在立法院，國防部長嚴德發也表示，兩艘軍艦已於今天早晨脫離台灣海峽範圍，這次美艦的行動是依照國際法在公海的自由航行，藉此強調對印太戰略的支持，相關行動都屬於常態，國軍全程也都有掌握，也有即時運籌，請各界放心。
史塔森號是裝有神盾雷達系統的勃克級驅逐艦，隸屬於第七艦隊的第15驅逐戰隊（DESRON 15），該戰隊擁有8艘勃克級驅逐艦，母港在日本的橫須賀。據了解，史塔森號與查維斯號是由西太平洋經巴士海峽向西航行，隨後再循台灣海峽中線稍偏東的路徑北上。
另外值得注意的是，從民間的航機追蹤網站上可以發現，昨天上午兩艘美艦進入台灣海峽時，除了經常在台灣周邊出沒的「常客」RC-135電子偵察機之外，還有一架U-2S高空偵察機，以60000呎的高度，由東向西飛越台灣海峽。其與美艦的行動有無關係，十分耐人尋味。
去年7月、10月、11月與今年1月，美國海軍艦艇也曾通過台灣海峽。7月7日，驅逐艦「班福特」號（USS Benfold DDG65）與「馬斯廷」號（USS Mustin DDG89），由南向北。10月22日，巡洋艦「安提坦」號（USS Antietam CG54）與驅逐艦「柯蒂斯韋伯」號（USS Curtis Wilbur DDG65），由南向北。11月28日，驅逐艦「史托克岱爾」號（USS Stockdale DDG106）與載油艦「沛可斯」號（USNS Pecos T-AO197），由北向南。1月24日，驅逐艦「麥克坎貝爾」號（USS McCampbell DDG85）以及載油艦「華特狄爾」號（USNS Walter S. Diehl T-AO-193），由南向北。
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