親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
六都市長拚市政
酒駕修法加重罰
立委補選第二波
討好式政策惹議
政治
軍事
綜合

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認了

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

美艦八個月第五度通過台海 U-2偵察機也來湊熱鬧

2019-02-26 17:59聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中原標準時間今天凌晨，美國海軍證實，飛彈驅逐艦「史塔森」號（USS Stethem DDG63）和後勤彈藥補給艦「查維斯號」（USNS Cesar Chavez T-AKE14）通過台灣海峽。今天上午在立法院，國防部長嚴德發也表示，兩艘軍艦已於今天早晨脫離台灣海峽範圍，這次美艦的行動是依照國際法在公海的自由航行，藉此強調對印太戰略的支持，相關行動都屬於常態，國軍全程也都有掌握，也有即時運籌，請各界放心。

史塔森號是裝有神盾雷達系統的勃克級驅逐艦，隸屬於第七艦隊的第15驅逐戰隊（DESRON 15），該戰隊擁有8艘勃克級驅逐艦，母港在日本的橫須賀。據了解，史塔森號與查維斯號是由西太平洋經巴士海峽向西航行，隨後再循台灣海峽中線稍偏東的路徑北上。

另外值得注意的是，從民間的航機追蹤網站上可以發現，昨天上午兩艘美艦進入台灣海峽時，除了經常在台灣周邊出沒的「常客」RC-135電子偵察機之外，還有一架U-2S高空偵察機，以60000呎的高度，由東向西飛越台灣海峽。其與美艦的行動有無關係，十分耐人尋味。

去年7月、10月、11月與今年1月，美國海軍艦艇也曾通過台灣海峽。7月7日，驅逐艦「班福特」號（USS Benfold DDG65）與「馬斯廷」號（USS Mustin DDG89），由南向北。10月22日，巡洋艦「安提坦」號（USS Antietam CG54）與驅逐艦「柯蒂斯韋伯」號（USS Curtis Wilbur DDG65），由南向北。11月28日，驅逐艦「史托克岱爾」號（USS Stockdale DDG106）與載油艦「沛可斯」號（USNS Pecos T-AO197），由北向南。1月24日，驅逐艦「麥克坎貝爾」號（USS McCampbell DDG85）以及載油艦「華特狄爾」號（USNS Walter S. Diehl T-AO-193），由南向北。

U-2於1950年代就問世，至今老當益壯，目前服役的是最新款U-2S。圖／洛克希...
U-2於1950年代就問世，至今老當益壯，目前服役的是最新款U-2S。圖／洛克希德馬丁
分享
史塔森號驅逐艦。圖／美國海軍檔案照
史塔森號驅逐艦。圖／美國海軍檔案照
分享
查維斯號補給艦。圖／美國海軍檔案照
查維斯號補給艦。圖／美國海軍檔案照
分享

台灣海峽軍艦海軍
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認且懲處

2019-02-26 16:31

上校太健忘？ 機密火箭資料竟遺忘在YouBike籃子裡

2019-02-26 12:45

嚴德發：美兩艘軍艦清晨通過台灣海峽 屬常態行動

2019-02-26 09:32

美軍艦再度通過台海 國防部：全程掌握

2019-02-26 08:43

國防部：美軍作戰艦與補給艦穿越台灣海峽

2019-02-26 07:14

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34

兩岸開戰若危害美國利益…嚴德發：美會支援我

2019-02-26 00:40

國艦國造 總統：提供8千工作機會

2019-02-26 00:12

蔡總統：國艦國造帶動國防產業 創8000工作機會

2019-02-25 16:06

傳3D軍事衛星圖資有罪？國防部警告：不要涉法

2019-02-25 15:25

「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見

2019-02-25 14:22

國防部長：國軍能先發制人 但不發動第一擊

2019-02-25 14:11

將官比率遠高於美韓 嚴德發：有調降空間

2019-02-25 13:49

國防部：資通電軍與電展室等單位無整併規劃

2019-02-25 13:16

國軍先發制人 飛彈「藏得住、出得去、打得動」

2019-02-25 13:13

比照台北港在南投加場營區開放 國防部一個月內答覆

2019-02-25 12:53

如果台海衝突 日本會相幫？ 國防部長說有可能

2019-02-25 12:43

綠營立委集中火力 找國防部背書轟柯文哲

2019-02-25 11:25

柯P指當兵浪費時間 嚴德發：請他多了解國防施政

2019-02-25 11:18

國防部長嚴德發：國軍具備「先發制人」飛彈戰力

2019-02-25 10:58

加開台北港國防知性之旅 嚴德發：非政治活動

2019-02-25 10:37

國防部表態支持蘇貞昌「掃把說」：大家不必誤會

2019-02-25 09:50

配合立委增開基地開放場次？ 國防部：本來就要加

2019-02-25 09:39

第一艘國造潛艦「匿蹤」狂輸阿共…原因很無奈

2019-02-25 09:00

國防部挹注科研122億元 中科院預算增5成

2019-02-25 00:03

國防部：284輛雲豹30鏈砲型甲車今年啟動量產

2019-02-24 18:41

中科院是當紅炸子雞：今年科研預算大增50%

2019-02-24 18:39

陸官95周年校慶 沈一鳴：ROTC學生編成閲兵連受校

2019-02-24 17:06

被指特權爭取基地開放 呂孫綾駁：本就是立委責任

2019-02-24 16:23

國防部台北港加場為助選？呂孫綾：讓民眾感受建軍成果

2019-02-24 15:46

冷眼集／內政委員會立委「要求」軍方 恐撈過界

2019-02-24 13:20

台北港營區爭議 藍委：國軍莫淪特權部隊

2019-02-24 13:15

國防部營區開放活動加場 為立委呂孫綾助選？

2019-02-24 12:57

參謀總長李喜明將提前卸任？國防部：臆測及不實報導

2019-02-24 12:52

空軍技術學院教師改良太陽能發電 提高20倍效率

2019-02-24 12:35

國防部配合綠委加場陸海空大操演 藍委批特權　

2019-02-24 11:56

國軍組織整併 空軍救護隊考慮併入陸航成立作戰隊？

2019-02-24 11:46

獨／大陸媒體也關心雲豹甲車何時交貨 我廠商說這個月

2019-02-24 10:00

陸軍海龍蛙兵完訓 榮譽牌活生生扎入他們血肉胸膛裡

2019-02-24 09:16
看更多

熱門文章

美麗島電子報老董吳子嘉 今遭民進黨開除黨籍

2019-02-26 14:03

一句話讓陳佩琪淚流滿面 聲明再不與柯文哲公開同框

2019-02-25 22:50

林濁水：對我市長被打壓難過但對韓瞧不起

2019-02-26 09:15

被批病假寫公出 韓國瑜嗆：回台後放馬過來！

2019-02-26 12:28

周錫瑋宣布選總統 拋兩階段初選制

2019-02-26 09:31

朱立倫：若我當選總統 願重啟核四

2019-02-26 00:07

陳師孟「辦藍」意猶未盡 孫大千：納粹翻版

2019-02-26 08:10

民進黨除名前一天 吳子嘉預言：這兩區立委補選都會輸

2019-02-26 15:49

若當總統願重啟核四 那一年的朱立倫這樣說…

2019-02-26 11:18

韓國瑜抵達新加坡 大批韓粉蜂湧如「三山」造勢

2019-02-25 20:08

旗山蕉農抗議盤剝 韓國瑜在國外：考慮優先推銷香蕉

2019-02-26 11:50

韓國瑜早餐會「被打壓」？馬國議員：沒收到任何邀請

2019-02-25 22:23

中選會主委爭議多！當年他主導投票 嗆藍營18縣市首長

2019-02-26 08:00

韓國瑜擬引進賽車 三上市公司要投資

2019-02-26 01:06

【重磅快評】陳師孟要藍丁丁打預防針 反而嚇到蔡英文

2019-02-25 19:04

朱立倫願重啟核四 沈榮津提5問題反對

2019-02-26 09:41

韓國瑜2月19日未主持市政會議 李四川：應是病假非公出

2019-02-26 11:23

上校太健忘？ 機密火箭資料竟遺忘在YouBike籃子裡

2019-02-26 12:45

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34

余天不是好老公但會是好立委 李亞萍：去年小丑全當選

2019-02-26 15:52

韓國瑜農產銷新加坡 3年近7千萬台幣

2019-02-26 11:51

奧斯卡喻選總統 蔡正元：韓想跑龍套卻被拱問鼎金像獎

2019-02-25 18:28

白狼抬棺率眾衝立法院 不慎摔下車

2019-02-26 12:01

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認且懲處

2019-02-26 16:31

介文汲嗆吳釗燮 當立委將這三大案查到水落石出

2019-02-26 15:14

宣布參選總統 周錫瑋：國民黨若勝選可合作執政

2019-02-26 11:22

前大使質疑外交部不幫韓國瑜 外交部回嗆他是為選舉

2019-02-26 12:09

吳子嘉遭開除黨籍 朱學恒諷民進黨：飛鳥盡、良弓藏

2019-02-26 16:07

台中勘查工程漏網鏡頭 一張照龍燕思緒寫在臉上

2019-02-26 09:10

朱立倫批蔡總統：三年多來 一直走對抗的錯路

2019-02-26 00:41

被下封口令？ 潘恒旭說韓國瑜市長叫他不要談政治

2019-02-25 20:11

朱立倫：台灣還沒選過一任財經背景總統

2019-02-26 00:32

張安樂抬棺抗議蘇貞昌 差點跌入自己帶來的棺材

2019-02-26 14:47

綠營狂打韓國瑜 黃子哲：扶龍天團三人組揪團成功

2019-02-26 09:55

沈富雄建議藍營 柯文哲若選2020當然由韓國瑜參選

2019-02-26 11:06

蔡政府敗選後的「苦民所苦」 台大醫：那些都是小錢

2019-02-25 19:15

柯文哲酸外交部動作慢 吳釗燮駁斥是台北市說不用幫忙

2019-02-26 09:29

智庫提報告不建議 國民黨總統初選恐還有得「議」

2019-02-26 02:05

柯呈枋辭官參選另有真相？ 邱建富：他在台中當參事

2019-02-26 13:10

遭北市議員批無能 外交部強力反擊

2019-02-25 21:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top