美艦八個月第五度通過台海 U-2偵察機也來湊熱鬧

2019-02-26 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



中原標準時間今天凌晨，美國海軍證實，飛彈驅逐艦「史塔森」號（USS Stethem DDG63）和後勤彈藥補給艦「查維斯號」（USNS Cesar Chavez T-AKE14）通過台灣海峽。今天上午在立法院，國防部長嚴德發也表示，兩艘軍艦已於今天早晨脫離台灣海峽範圍，這次美艦的行動是依照國際法在公海的自由航行，藉此強調對印太戰略的支持，相關行動都屬於常態，國軍全程也都有掌握，也有即時運籌，請各界放心。

史塔森號是裝有神盾雷達系統的勃克級驅逐艦，隸屬於第七艦隊的第15驅逐戰隊（DESRON 15），該戰隊擁有8艘勃克級驅逐艦，母港在日本的橫須賀。據了解，史塔森號與查維斯號是由西太平洋經巴士海峽向西航行，隨後再循台灣海峽中線稍偏東的路徑北上。

另外值得注意的是，從民間的航機追蹤網站上可以發現，昨天上午兩艘美艦進入台灣海峽時，除了經常在台灣周邊出沒的「常客」RC-135電子偵察機之外，還有一架U-2S高空偵察機，以60000呎的高度，由東向西飛越台灣海峽。其與美艦的行動有無關係，十分耐人尋味。