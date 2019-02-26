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台美科學合作聯展開幕 酈英傑期待福衛七號升空

2019-02-26 11:43聯合報 記者徐偉真╱即時報導

由美國在台協會（AIT）及科技部、中央研究院等單位合辦的「台美科學合作聯展-太空與天文」活動今天開幕，AIT處長酈英傑（W. Brent Christensen）表示，展覽展現了美台堅實夥伴關係的成果，凸顯了雙方在太空與天文合作上的多項合作領域，他說展覽也為今年將發射的美台「福衛七號」氣象衛星揭開序幕，他很期待福衛七號的升空。

AIT今年慶祝成立40周年，今年每個月分都訂有不同主題的慶祝活動，2月訂為科學月，AIT及中研院、科技部、國家實驗研究院、國家太空中心、國家中山科學研究院等研究單位和科技部門，在台北市立天文館舉辦「台美科學合作聯展-太空與天文」展覽活動，26日開幕，將展覽到3月31日，不須門票即可參觀。

AIT表示，美台有令人印象深刻的合作和共同成就，特別是在科學和科技領域，美台有共享的創新與創業傳統，雙方都從彼此對科學的持續投入受惠很多。

酈英傑說，美台共同研發了多個氣象衛星、一座位於國際太空站上的粒子物理探測器，另外還有全世界最大的望遠鏡群來觀測外太空，這次展覽為福衛七號揭開序幕，大家都很期待福衛七號的升空。

科技部長陳良基致詞時說，台美太空科技合作關係，起源於1994年福爾摩沙衛星一號，福衛一號1999年發射成功，接著發展的福衛二號是地球遙測應用衛星，接替福衛二號的福衛五號也在2017年發射升空。

中研院院長廖俊智說，台美關係緊密，最重要的就是在科學研究合作上，台灣很多教授和科研人才，至少有一半都曾在美國工作或求學過，中研院物理所和天文所都和美國學術界合作，以探索宇宙的奧秘。

中科院院長杲中興勉勵現場學生，把基層技術作好也很重要，現在基層技術人才難求，我們把技術做好，就可以在世界有立足之地，大家都要靠我們，台灣的科技在世界佔有一席之地，這次展覽有很多照片，裡面的人不是非裔人士，是中科院的員工，他們在極端氣候下工作，可能是酷暑，也可能在北極零下四、五十度的天氣下和北極熊一起工作，非常辛苦。

美國在台協會處長酈英傑（W. Brent Christensen）。記者徐偉真/...
美國在台協會處長酈英傑（W. Brent Christensen）。記者徐偉真/攝影
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