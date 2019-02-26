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國防部：美軍作戰艦與補給艦穿越台灣海峽

2019-02-26 07:14聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部上午表示，美軍作戰艦與補給艦各1艘，昨日由我國西南海域向北航經台灣海峽，今晨已脫離。

國防部指出，美艦航經我周邊海域期間，國軍依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，期間並無異常情形，請國人放心。

國防部南海美軍
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