國防部：美軍作戰艦與補給艦穿越台灣海峽

2019-02-26 07:14 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部上午表示，美軍作戰艦與補給艦各1艘，昨日由我國西南海域向北航經台灣海峽，今晨已脫離。

國防部指出，美艦航經我周邊海域期間，國軍依規定全程掌握，確保海疆安全及區域穩定，期間並無異常情形，請國人放心。