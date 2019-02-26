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朱立倫：若當選總統願重啟核四 有信心有能力處理核廢

美艦再穿越台海 美國防部：展現對印太承諾

2019-02-26 05:34聯合報 記者張加╱即時報導

路透報導，2艘美艦再度航經台灣海峽；美國國防部25日證實此事，並指美艦例行航經台海國際水域，展現美方對自由開放的印太承諾。

美國國防部發言人伊斯特本（David Eastburn）25日透過電郵回覆本報記者指出，「史塔森號」與「查維斯號」24日至25日在台灣海峽與南海、東海間通行。

伊斯特本表示，這種例行通過台灣海峽國際水域的行動，展現美方對自由、開放印度太平洋的承諾；美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

路透25日報導指出，美艦航經台灣海峽可能加劇美中緊張關係，但在台北與北京摩擦日增的情況下，此舉可能會被台灣視為川普政府的支持表態。

美國海軍軍艦史塔森號。圖擷自美國海軍網站
美國海軍軍艦史塔森號。圖擷自美國海軍網站
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【中央社華盛頓25日綜合外電報導】

美國2艘軍艦今天穿越台灣海峽，分別是一艘驅逐艦和一艘後勤彈藥補給艦。美方無視中國反對，現已增加軍艦通行台海的頻率。

路透社報導，美艦航經台灣海峽恐使美國與中國的緊張關係更甚，但在台海兩岸摩擦日增的情況下，可能會被台灣視為川普政府的支持表態。

美軍太平洋艦隊發表聲明說：「軍艦穿越台灣海峽展現美國致力維護印太地區的自由與暢通。」

聲明中說，今天的2艘軍艦分別是「史塔森號」（Stethem）驅逐艦和「查維斯號」（Cesar Chavez）後勤彈藥補給艦。

台灣海峽國防部北京
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