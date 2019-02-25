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傳3D軍事衛星圖資有罪？國防部警告：不要涉法

2019-02-25 15:25聯合報 記者洪哲政╱即時報導

Google Earth與Maps日前一度針對台灣4個都會區啟動3D功能，不少國軍被3D化的機敏營區與飛彈陣地，已被網友流覽或截圖，民進黨立委趙天麟今天公開詢問國防部：「一般網友基於軍事迷刻意去蒐集資料或轉傳過程中，將這些3D圖資保留下來，有無相關法律責任要提醒這些朋友？」國防部長嚴德發回應表示：「我國有要塞地帶堡壘法對軍事設施的管制，此外還有國土測繪法、送審中的國安法等，包含設施管制、攝影都作了規範，希望大家支持，不要涉法」。

嚴德發今天列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。趙天麟質詢表示，2月13日Google 3D地圖功能正式上架後，造成國軍包括飛彈陣地、機敏軍營而至國防部與各種電台都被暴露無遺，與各國處理比較，他肯定國防部後續因應處理毫不遜色。但過程中是否仍有強化部分。

趙天麟說，國防部自稱在2月14日組成專案小組進行危機處理，軍方是如何偵測到這項危機？因為外界一般是在2月15日凌晨透過媒體報導才掌握得知這項訊息。

嚴德發說，國防部每天都會從網路查詢國防相關訊息，發現此事後馬上採取措施，當時他指示副參謀長執行官陳寶餘當組長編成小組作處理，因為此事涉及國家安全與國防管理問題，必須快速處理。

他進一步說，專案小組編組負責涉外事務的情次室作對口，加上專業的通訊次長室共同負責聯繫，當時聯繫到Google駐台的協理，雙方在上星期一召開專案小組會議，國防部請Google配合，告知我國國防安全法則法令，希望維護國防安全，廠商當然希望能兼顧便民與眾知的權益，但也不希望影響國防安全，所以願意配合，經檢討機制後，因此作了目前的調整（3D下架）。

嚴德發說，經國防部向Google說法國土測繪法、要塞堡壘法規範，當天Google就將台中以北幾個縣市的3D圖資下架處理，並答應後續不再有先前情形發生，國防部感謝Google的配合。

趙天麟說，所以國防部2月14日成立專案小組是因自行搜獲這個訊息，不是看報紙才知道，而是自己發現的。他進一步詢問，國防部14日組成專案小組，18日和Google高層進行討論，22日3D正式下架，這期間有4到8天空窗，速度和國外比不能算慢，國防部已明快處理，但台灣是自由國度，這8天內已有許多人截下這些3D圖資，作流覽與了解，國防部在這方面有什麼進一步配套危機處理？

嚴德發表示，國防部有因應措施，在關鍵的飛彈陣地與可恃戰力，並非固定設施，而是保持機動，戰備時會變換到營區外，武器裝備會轉往現在拍到的設施外作戰力保存，作戰術位置變換，國軍平常就有訓練與經營，戰力保存沒有問題。

趙天麟進一步追問，一般網友基於軍事迷刻意去蒐集資料或轉傳過程中將這些3D圖資保留下來，國防部有無相關法律責任要提醒這些朋友？

嚴德發回應，除剛才及提有要塞堡壘法對軍事設施的管制外，另外還有國土測繪法與送審中的國安法，相關法則都有作規範。希望大家支持，不要涉法。

趙天麟說，Google要啟用3D圖資前，當時有無向內政部提出申請？他呼籲國防部要嚴肅告知Google公司。

嚴德發：他們（Google）應不知道，所以國防部已告知對方，後續也會作宣導說明。國防部針對已曝光的陣地與設施展開偽裝與隱蔽掩蔽措施的補救，並約束外商未來航拍不可以用3D建模。

國防部情報次長陳國華表示，內政部對所有航拍包括業者對空域申請與航拍時間地點，國防部會依規定，若經過地區違反規定，會要求避開，並將軍事相關送國防部審查。

Google Earth與Maps日前一度針對台灣4個都會區啟動3D功能，不少國...
Google Earth與Maps日前一度針對台灣4個都會區啟動3D功能，不少國軍被3D化的機敏營區與飛彈陣地，已被網友流覽或截圖，民進黨立委趙天麟(左)今天公開詢問國防部：「一般網友基於軍事迷刻意去蒐集資料或轉傳過程中，將這些3D圖資保留下來，有無相關法律責任要提醒這些朋友？」國防部長嚴德發回應表示：「我國有要塞地帶堡壘法對軍事設施的管制，此外還有國土測繪法、送審中的國安法等，包含設施管制、攝影都作了規範，希望大家支持，不要涉法」。翻攝立法院直播畫面
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國防部嚴德發趙天麟
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