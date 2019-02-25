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「不是說好了嗎」空軍對高教機票選「勇鷹」有意見

2019-02-25 14:22聯合報 記者洪哲政╱即時報導

曾在台北航太展上的空軍T-5高教機模型，當時仍採用「藍鵲」塗裝。聯合報系資料照
曾在台北航太展上的空軍T-5高教機模型，當時仍採用「藍鵲」塗裝。聯合報系資料照
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空軍為今年即將出廠的高級教練機舉辦命名活動，民進黨立委蔡適應上午在立法院外交及國防委員會質詢時披露，最高票命名叫「勇鷹」，他原推估空軍明後天就可望公開宣布這個命名，不料列席備詢國防部長嚴德發與空軍參謀長劉任遠卻不認帳，說還要作最後校對並審核報名者資格，適當時間再公布，現在還沒定案。委員會結束後，網路直播麥克風沒關，螢幕放送出蔡適應私下對空軍的抱怨聲：你們怎麼會這樣回答？不是說好了嗎？

空軍耗資686億元，由漢翔公司與中科院合製66架新一代T-5高級教練機，國防部為新式高教機舉辦全民有獎命名徵選，票選已告一段落。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，蔡適應是委員會召委，輪值會議主席。他特別質詢表示，國機國造高教機今年9月要出廠，明年要首飛，國防部為命名推網路電子投票，決選結果叫「勇鷹」，命名是否就是這個名字？何時要公布。

嚴德發說，高教機目前進度都正常，9月份出廠，空軍也已完成票選。初步都出來了，「但現在還沒定案」。蔡適應質疑，如此會否違背票選原則。劉任遠則回應，2月初評選雖已出來，但空軍在作最後審查，作行政呈核，並作最後校對並審核報名者資格，適當時間再公布。

蔡適應進一步質疑，空軍還要審查什麼？他很好奇。基於全民參與，命名應以票選結果為主。他詢問何時公布？是不是明後天？劉任遠加以否認。蔡適應轉而詢問嚴德發，對票選第一名的「勇鷹」，聽起來如何？嚴德發說，名字很好，但他尊重空軍。

中午散會後，網路直播麥克風沒關，只聽到蔡適應私下向空軍將領表示，你們怎麼會這樣回答？不是說好了嗎？

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