將官比率遠高於美韓 嚴德發：有調降空間

2019-02-25 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍目前有290個將軍編制，將官比例被指明顯偏高，國防部長嚴德發今天在立法院表示，國軍未來因應組織調整與精簡，將額會有調降空間，分配也會按三軍將級比例作檢討，現已有相關討論和評估。

民進黨立委蔡適應、羅致政、時力立委林昶佐在立法院審理108年國防預算案時共同提案指出，近年來我國接連實行精實案、精進案、精粹案，以及全募兵制，兵力結構有相當大的轉變，目前編制僅剩18萬8000人。而將軍編制人數儘管有所下降，卻並未依比例調整，導致台灣將軍人數與各國相較而言比例明顯偏高。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，羅致政質詢時進一步表示，國軍將官比例偏高，美國將領員額是909個，總兵力131萬多，比例0.07%，等於是一個將領帶1146個兵；韓國有464位將領，總兵力61萬多，比例與美國相仿。台灣現在編制290位將軍，總兵力編制18萬多，比例0.15%，大概一個將軍帶667個官兵。

羅致政同時表示，國軍創建有新軍種，如資通電軍參謀長才上校，國防部應針對實際人力需求與戰力展現，妥適考量將額分配。

嚴德發回應說，國軍將官編制已從過去從600多人減到現200多人，都是配合組織調整與作戰需求調降，我們是有敵情威脅的國家，「不是290個就不動了」，未來因應組織調整與精簡，將額自然會降降低，會有調降空間，也會按三軍將級比例作檢討，現已有相關討論和評估。

此外，羅致政也提及，在國防部業務報告中提及建構可恃戰力，要發展機動價廉效高量多可快速生產的不對稱戰力，美方也不斷提及我方不對稱戰力是什麼，是飛彈嗎？