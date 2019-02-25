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國防部：資通電軍與電展室等單位無整併規劃

2019-02-25 13:16聯合報 記者洪哲政╱即時報導

立法院審議108年國防預算案決議，要求國防部針對法律事務司與直屬院檢、資通電軍指揮部與電訊發展室整併可行性評估，在3月前提出書面報告。國防部戰規司長吳寶琨上午在立法院明確表示，目前沒有整併規劃。

國防部長嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，民進黨立委吳焜裕質詢時關切國防部高司單位整併議題。立法院外交及國防委員會審議108年度預算案時決議表示，經查軍事審判已在平日交由一般司法系統辦理，但國防部目前保留直屬院檢單位，儘管平時進行的業務與院檢審判無關，但國防部法律事務司、直屬院檢單位仍然有組織過於複雜的狀況。

決議同時指出，國防部於106年成立資通電軍指揮部，負責電子、資訊、網路作戰業務，同時，國防部另有電訊發展室的編制，負責業務雖與資通電軍指揮部有所不同，但性質卻有所相似。為整合國防部能量、避免資源疊床架屋與重複投資，因此要求國防部針對法律事務司與直屬院檢、資通電軍指揮部與電訊發展室整併可行性評估提出書面報告，並於今年3月底前向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

對此，吳寶琨表示，資通電軍是負責網路戰與電子戰，電展室則負責截收電訊的截情，作的是戰略情報工作，兩者性質完全不同；而法律事務司是政策單位，院檢是執行單位，兩者有上下關係，目前沒有整併規劃。

整評司長苗蕙芬也表示，法律司是國防部幕僚單位，軍事院檢是為執行軍事審判法第一條戰時軍事審判業務，平時則轉型編配到聯兵旅級作法律服務與諮詢工作，當部隊長法律專業幕僚，兩者業務並沒有重疊。

國防部長嚴德發（右）上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。翻攝立法院直播畫...
國防部長嚴德發（右）上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。翻攝立法院直播畫面
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