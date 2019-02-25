國均先發制人 飛彈「藏得住、出得去、打得動」

2019-02-25 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



中科院生產的天弓三型飛彈發射後，在空中留下飛行軌跡。 圖／中科院提供 分享 facebook

面對中共「第一擊」的軍事威脅，國防部長嚴德發上午在立法院表示，國軍當然有「先發制人」的回擊能力，但我們絕對不會發動「第一擊」，而是「重層嚇阻」。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。他的報告指出，國軍遵總統「加速戰力整建」指導，依 「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，在不與中共進行軍備競賽思維下，以建置確保作戰指管、海空基地安全的戰力防護設施，發展機動、價廉、效高、量多、可快速生產的「不對稱戰力」，以及建立「量適、質精準」的基本戰力為建軍規劃重點。

報告指出，國防部同時精進各部隊戰術位置「隱蔽、掩蔽、偽裝、欺敵」防護能力，並依機動作戰指導發揮「藏得住、出得去、打得動」的作戰思維。

嚴德發回應民進黨立委吳焜裕質詢時表示，總統指示的「防衛固守、重層嚇阻」是國家戰略，國軍則以「戰力防護、濱海決勝與灘岸殲敵」，大家關心國軍如何承受第一擊，戰力保存與防護非常重要，不管來多少導彈，國防要結合地方政府動員防護，讓國軍設施能承受導彈第一擊，國軍本身也會採取隱蔽掩蔽機動等配套措施。

嚴德發進一步說，至於戰力發揮，國軍關鍵武器裝備都要機動化，藏於九地下，適時在所望時間地點發揮戰力，這部分強調「不對稱」，包括如利用海峽的天塹，在制空、制海、反登陸這三大階段都能發揮不對稱戰力，我們不與中共進行軍備競賽，必須以量小質精戰力，以質勝量作戰形態來作。

民進黨立委羅致政質詢時詢問，我國在中共軍事威脅下，有無足夠能力實踐「防衛固守」？而我國承受中共「第一擊」後，有無能力再承受「第二擊」？屆時是否具備「回擊」的能力？而所謂「不對稱戰力」，指的是什麼？面對中共軍力威脅，我國是否具備先發制人的戰力？