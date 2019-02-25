比照台北港在南投加場營區開放 國防部一個月內答覆

2019-02-25 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部規劃營區開放，都是配合節慶或成軍紀念，3月23日卻因應民進黨立委呂孫綾請求，一個月內就動員機艦，在台北港加開國防知性之旅參觀活動，國防部解釋這是為北中南均衡，讓北部民眾能多了解國軍、支持國軍。國民黨立委馬文君上午也據此公開要求國防部，她的選區南投鄉親也想支持、認識國軍，要求比照台北港模式，在南投加開相同活動。國防部嚴德發允諾在一個月內答覆她。

在民進黨立委呂孫綾協調要求下，國防部與海巡署計畫3月23日在新北市台北港加開一場「國防知性之旅暨敦親睦鄰開放參觀活動」，除出動五艘艦艇泊岸供民眾登艦參觀，軍方另動員海軍陸戰隊在港內操演，並協調空軍幻象戰機編隊凌空衝場，給足協調的呂孫綾面子。操演將在3月22日進行全兵力預校。呂孫綾上午也列席質詢，但未提及她爭取的這項開放活動。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會，被詢及此事一再強調，營區開放與國防之旅主要是讓民眾多接觸了解認識支持國軍，任何活動國防部都會評估。這次台北港主要是去年北部地區沒有辦，希望今年能補辦一場，而呂孫綾也與國防部接觸協調，評估後海軍認為可行，希望透過全民參與讓大家能支持國軍，這絕不是政治活動，而是國防知性之旅，不為藍綠黨派或哪個政治人物，希望大家全力支持。

馬文君質詢時，為她力爭千餘名陸軍特戰人員加給發聲，她說，這個加給拖了半年多，如今選舉到了，軍人若悶不吭聲，福利只會愈來愈少，資源也會被瓜分。她意有所指稱：「不像有些要加開營區開放，要求要有飛機有軍艦與特殊表演，不到一個月就可以馬上作得到」。

出身南投的馬文君進一步表示，「台北港也算營區嗎？」而南投子弟服役的非常多，鄉親也很想認識國軍，國防部既然考量營區開放要北中南均衡，為讓所有民眾多認識、支持國軍，她要求台北港的戰力展示也可以到南投來辦。

她說，南投當地國軍一般會有山隘行軍、部隊機動移防與陸航移地訓練等訓練，但鄉親可看、可參與的機會不多，而這些都有既定預算，不需特別花錢，在山區本就有山隘行軍，希望國防部是否能比照台北港模式，在南投加開相同活動讓鄉親來支持國軍嗎？她要求國防部在一個月內答覆她。