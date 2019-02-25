加開台北港國防知性之旅 嚴德發：非政治活動

2019-02-25 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部規劃營區開放，都是配合節慶或成軍紀念，3月卻為民進黨立委呂孫綾請求，動員機艦，在台北港加開國防知性之旅。國防部長嚴德發上午在立法院受訪表示，這次台北港活動主要是去年北部地區沒有辦，希望今年能補辦一場，所以立委（呂）也與國防部接觸協調，評估後海軍認為可行。他說，這絕不是政治活動，而是國防知性之旅，不為藍、綠黨派或哪個政治人物。

在民進黨立委呂孫綾協調要求下，國防部與海巡署計畫3月23日在新北市台北港加開一場「國防知性之旅暨敦親睦鄰開放參觀活動」，除出動五艘艦艇泊岸供民眾登艦參觀，軍方另動員海軍陸戰隊在港內操演，並協調空軍幻象戰機編隊凌空衝場，給足協調的呂孫綾面子。操演將在3月22日進行全兵力預校。

國防部每年營區開放計畫都在前一年公布，去年宣布今年的營區開放活動場次，分別是3月30日在台中新社龍翔營區航空602旅；9月28日在基隆威海營區131艦隊；8月10日花蓮空軍基地五聯隊與10月19日台南空軍基地一聯隊。都是配合節慶與裝備成軍紀念。媒體詢問，台北港活動是為了什麼？