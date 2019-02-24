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國防部：284輛雲豹30鏈砲型甲車今年啟動量產

2019-02-24 18:41聯合報 記者洪哲政╱即時報導

雲豹甲車。聯合報系資料照、記者胡經周／攝影
雲豹甲車。聯合報系資料照、記者胡經周／攝影
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國防部長嚴德發明天將應邀列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，內容披露，軍備局生產製造中心已於去年底完成378輛「40公厘榴彈機槍」八輪甲車產製部署；而「30公厘機砲車型」作戰測評業已完成，將於今年啟動量產作業，預計在民國112年前完成284輛生產任務。

國防部的報告披露，近年共軍除持續推展組織編裝調整、新式武器研發列裝外，並於大陸東南沿海及內蒙古等地區實施聯合兩棲登陸、火力打擊、遠海長航、海空實兵對抗等針性演訓。今（108）年1月24日更在本島東南海域執行年度首次「遠海聯合訓練」，強化對台軍事整備及提升體作戰效益，對我國防安全形成嚴峻挑戰。

而為反制中共對我演習與新式武器測試的剌探，報告附錄也披露，國防部特別為強化中科院九鵬基地地區的反情報作為，年度邀集國安單位實施任務研討計3場次，並要求軍事安全總隊執行熱點部署及機動巡邏計6場次，發掘相關違常計9案，確維演習安全。

報告中並表示，國防部為提升部隊官兵戰場防護效能，辦理新式戰鬥個裝籌補，106至108年計編列59億餘元採購8萬餘套，迄今已完成撥補，其餘5萬9千餘套，將於今年底全數完成撥發。

此外，報告也指出，軍備局生產製造中心於107年底完成378輛「40公厘榴彈機槍」八輪甲車產製部署；並已通過「30 公厘機砲車型」作戰測評，於108年啟動量產作業，112年前完成284輛生產任務。

解放軍艦艇實彈射擊演練。圖／中新社資料照片
解放軍艦艇實彈射擊演練。圖／中新社資料照片
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