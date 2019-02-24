被指特權爭取基地開放 呂孫綾駁：本就是立委責任

2019-02-24 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



今年國防部的「全民國防知性之旅」基地開放活動，原本舉辦四場（3月30日陸航台中新社基地，9月28日基隆海軍131艦隊；10月8日花蓮空軍基地五聯隊；10月19日台南空軍基地一聯隊），不過後來卻決定，3月23日在新北市八里的台北港加開一場，開放海軍與海巡艦艇供參觀，規模不下於另外四個「正式場」。由於這場開放是當地選區立委、民進黨籍的呂孫綾爭取而來，也引發在野黨對「特權」的質疑，尤其立委選舉將屆，更被批評是幫執政黨造勢。

對此呂孫綾回覆：3月23日的台北港開放，的確是她爭取而來，但自己身為立委，原本就肩負政府與民眾溝通的橋樑，期待地方繁榮進步的使命。相信這個活動，對於提升民眾對國防安全、自主國防產業發展、以及台北港的進步狀況，都能有更多瞭解。

呂孫綾今天下午在個人臉書表示：台北港一直都被定位成基隆的輔助港，但台北港的腹地比基隆港大5倍，在國家政策的規畫下，從2009年啟用貨櫃碼頭以來，貨櫃裝卸量連年成長，2012年順利突破100萬TEU（標準貨櫃），2016年正式超越基隆港，顯見未來發展的無窮潛力。對海巡署而言，台北港基地在2016年完工啟用，是北部地區機動海巡隊的駐地，大幅提升台灣北方及東方海域巡護能量。台北港未來在各項表現上，將會隨著國家戰略性政策的強化，而更加亮眼。

呂孫綾表示，自己就任立委之後，就多次向國防部、海巡署、交通部、經濟部、及台灣港務中心提出質詢，如何提升台北港國際能見度，並藉由優秀的港埠條件，讓八里、淡水、北海岸、甚至全台灣，能夠感受到台北港未來無窮的發展潛力，進而提升光榮感。因此希望藉由台北港海巡基地作為活動地點，並且邀請國軍的軍艦靠泊與裝備陳列展示，讓整個活動內容能夠更為多元充實。終於在2017年6月成功爭取到台北港開港以來歷史的第一次，將海軍與海巡的艦艇與裝備在台北港展示，讓民眾能與政府近距離接觸，並且設置國軍人才召募攤位，希望藉此吸引北台灣優秀人才，進入國軍服務。