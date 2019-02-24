國防部台北港加場為助選？呂孫綾：讓民眾感受建軍成果

2019-02-24 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



呂孫綾手拿國軍文宣品。資料照，記者丘采薇╱攝影 分享 facebook 立委呂孫綾爭取今年3月23日在台北港加辦一場國防知性之旅活動，被質疑是選舉操作，但呂孫綾今天表示，立委是政府與民眾溝通的橋梁，前年成功辦第1場活動後，就和海委會前身海巡署及國防部、台灣港務公司溝通，如今終獲三方同意，爭取到第二場。

呂孫綾邀請國人活動當天造訪新北八里台北港，為海巡、國軍姊妹弟兄和台北港員工同仁鼓舞打氣，一起把台北港推向國際。對於外界質疑，她沒有正面駁斥，卻委婉說明加辦活動的用心和緣由，受訪回應內容也同步張貼在粉絲頁上。

她認為過去台北港一直都被定位為基隆港輔助港，但台北港腹地比基隆港大5倍，2009年啟用貨櫃碼頭以來，貨櫃裝卸量連年成長，2016年已超越基隆港，顯見台北港未來發展有無窮潛力，無論貨物吞吐量及救難巡護功能，都是國家發展重要策略點，今後將更亮眼。

「2016年我就任立委，就認知台北港未來必須繼續發展，肩負更多功能。」呂孫綾說時，當時她就針對台北港未來方向不斷提出質詢，要求設法提升台北港國際能見度，藉優秀的港埠條件讓八里、淡水、北海岸甚至全台灣都能受益。