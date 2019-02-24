參謀總長李喜明將提前卸任？國防部：臆測及不實報導

2019-02-24 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



媒體今日報導參謀總長李喜明將提前卸任現職，轉任總統府戰略顧問。聯合報系資料照 分享 facebook 媒體今日報導參謀總長李喜明將提前卸任現職，轉任總統府戰略顧問，遺缺由陸軍司令王信龍接任呼聲高。國防部發出聲明，籲媒體勿對國軍重要軍職人事調整逕行臆測及不實報導，影響外界視聽。

「蘋果日報」今天報導，參謀總長李喜明將在7月1日屆齡退役，傳國安高層規劃李喜明提前至3月1日卸任總長一職，轉任總統府戰略顧問，參謀總長一職將由擔任國防部副部長的空軍上將沈一鳴、陸軍司令王信龍上將及海軍司令黃曙光三人擇一，以王信龍接任的呼聲最高。

報導推估，王信龍若接任參謀總長，陸軍副總長兼執行官陳寶餘則可望接任陸軍司令一職，而海軍副總長蕭維民中將則可望晉升上將，接任陳寶餘的執行官一職。

但報導也稱，對於李喜明將提前卸任總長一職，不具名國防部將領已予否認，且國軍「漢光35號」演習在即，總長不適合異動。

對此，國防部中午發出新聞稿聲明表示，國軍各項人事調整均依據「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」及「國軍重要軍職候選調任作業規定」，綜合考量職務任期及任務等因素，秉持公平、公正原則，依程序召開人評會，由委員共同評議後薦報，請媒體勿對國軍重要軍職人事調整逕行臆測及不實報導，影響外界視聽。