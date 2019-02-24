國防部配合綠委加場陸海空大操演 藍委批特權

2019-02-24 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍康定級艦等多艘海軍艦艇3月將駛入台北港，23日將開放民眾登艦參觀。聯合報系資料照 分享 facebook 在民進黨立委呂孫綾協調要求下，國防部與海巡署合作，計畫3月23日在台北港加開一場「國防知性之旅暨敦親睦鄰開放參觀活動」，兩部會屆時除合計出動5艘艦艇泊岸供民眾登艦參觀外，軍方還動員海軍陸戰隊在港內實施操演，甚至協調空軍幻象戰機編隊凌空衝場。活動預計3月22日進行全兵力預校。

國防部早在去年就公布108年營區開放活動場次，分別是3月30日在台中新社龍翔營區航空602旅；9月28日在基隆威海營區131艦隊；10月8日花蓮空軍基地五聯隊；10月19日台南空軍基地一聯隊。

但呂孫綾國會辦公室上周密集與海巡署、國防部進行協調，促成加開台北港參觀活動。呂孫綾原是外交及國防委員會立委，這會期轉至內政委員會，由於業務所轄，兩部會對她爭取這項參觀營區活動，全力支援。而呂孫綾是淡水、八里出身的立委，是綠營北台關鍵席次，台北港就在她的選區裡，當地已有國民黨發言人洪孟楷、前立委吳育昇等人聲明參選，呂面臨席次保衛戰。

據海巡署、海軍與國會管道證實，屆時出動3000噸級的宜蘭艦、1000噸的桃園艦，海軍則將動員康定級軍艦，搭配光六飛彈快艇、錦江級艦，進入台北港海巡基地碼頭泊靠，開放民眾登艦參觀。

此外，岸上屆時不但動員陸軍專校戰鼓隊表演，同時擺設70餘個包括募兵宣傳在內的攤位外，港區裏還有陸戰隊快艇實施水上救援操演，背景則由水中爆破中隊搭配爆破場面，以求逼真。空軍屆時也規劃動員幻象戰機編隊，在活動上空衝場造勢。

呂孫綾前年6月也曾爭取到在台北港加開艦艇參觀活動，這次不但海軍出動主戰艦艇，還加入戰機衝場、陸戰隊操演與戰鼓隊表演等科目，規模顯比前年更大，在地方選舉競爭將白熱化之際，軍方舉措顯得動見觀瞻。

對此，國民黨立委呂玉玲表示，營區開放活動固然能嘉惠民眾，但國軍營區開放應常態排定，才能讓全民國防理念相得益彰，不應專為特定對象設計臨時加開，在立委選舉競爭即將白熱化前，大動作要求軍方加派船艦兵員加開活動，耗用預算，社會觀感不佳，恐淪為特權。

國民黨立委馬文君則表示，她不評論個案，但提醒國防部，國軍的本務是保家衛國，而非作秀，艦艇開放參觀活動是提供民眾了解國防的好方法，但要避免政治考量，呼籲國防部注意行政中立。

對此，呂孫綾上午未接電話，也未回覆記者提問簡訊，其國會辦公室新聞聯絡人也未回覆記者提問簡訊。但呂孫綾日前曾向媒體表示，爭取多一場次營區開放的目的純為推動全民國防，用不同的方式讓民眾更接近、理解國防，進而以行動支持。

但海軍司令部今天表示，規劃於台北港實施海軍「全民國防知性之旅」，是為落實全民國防教育成效，增進國人對國防事務認識，展現國軍守護家園，堅定自我防衛的決心。

海軍司令部解釋，海軍去年底配合辦理「高雄國際海事船舶暨國防工業展」，展現「國艦國造」的成果與未來造船產業發展，在高雄新濱碼頭開放海巡與海軍艦艇參觀，辦理南部地區國防知性之旅。有鑑於眾多北部地區民眾反映及多位民代關心，希望在北部地區也能有艦艇參觀機會。

海軍司令部進一步說，考量以往艦艇開放活動都在高雄舉行，但去年因南部發生水災，全力投入救災，蘇澳營區開放取消，今年基於南北平衡考量，且應北部地區民意需求，循前年模式，規劃於台北港實施海軍「全民國防知性之旅」，選定台北港則是考量北部地區以台北港腹地較大，可容納眾多民眾，因此與海巡署協商，於3月23日舉辦開放艦艇參觀，展示國艦國造，落實全民國防教育。