國防部協調Google下架3D地景服務 專家：邏輯何在？

2019-02-23 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



Google Map的都會區3D功能，讓國軍部署在都會區的飛彈陣地、機敏軍營全都被3D還原，解析度奇高，國防部緊急透過專案小組向Google協調，一星期內讓衛星圖裡的營區、陣地全數恢復到僅能傾斜檢視，解析度也大幅降低。但有專家公開質疑國防部處理此事的邏輯。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩透過臉書貼說，不懂國防部協調Google下架3D地景服務的邏輯在哪裡。

他表示，就拿網路上沸沸揚揚的遼寧艦來說，Google的地景服務的解析度不但無法與微博「爬牆黨」的照片相比，其即時性更差的遠了；3D遼寧艦是去年9月的照片，遼寧艦早就不在此一席位了。

呂禮詩說，若以是否可能造成洩密盱衡，中國商用衛星「吉林一號」小於1公尺的解析度，解析度可能比Google還要清楚，更別提解放軍使用的30公分級「高分」衛星。