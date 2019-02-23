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國防部協調Google下架3D地景服務 專家：邏輯何在？

2019-02-23 18:45聯合報 記者洪哲政╱即時報導

Google Map的都會區3D功能，讓國軍部署在都會區的飛彈陣地、機敏軍營全都被3D還原，解析度奇高，國防部緊急透過專案小組向Google協調，一星期內讓衛星圖裡的營區、陣地全數恢復到僅能傾斜檢視，解析度也大幅降低。但有專家公開質疑國防部處理此事的邏輯。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩透過臉書貼說，不懂國防部協調Google下架3D地景服務的邏輯在哪裡。

他表示，就拿網路上沸沸揚揚的遼寧艦來說，Google的地景服務的解析度不但無法與微博「爬牆黨」的照片相比，其即時性更差的遠了；3D遼寧艦是去年9月的照片，遼寧艦早就不在此一席位了。

呂禮詩說，若以是否可能造成洩密盱衡，中國商用衛星「吉林一號」小於1公尺的解析度，解析度可能比Google還要清楚，更別提解放軍使用的30公分級「高分」衛星。

他表示，在Google開放3D地景服務時，國防部真正該做的是利用這個難能可貴的機會，檢討商用衛星視角下各軍事單位及設施的偽裝是否完備，並對社會進行全民國防教育。沒想到卻還是和鄉民起舞、要求Google下架，足見國軍高層還沒有從「小白事件」中學到教訓。

國防部成功協調Google Map下架都會區軍事基地、陣地3D地景服務。翻攝Go...
國防部成功協調Google Map下架都會區軍事基地、陣地3D地景服務。翻攝Google Map
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