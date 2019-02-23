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谷哥3D地圖阻礙國軍戰力防護 國防部8天讓它破功

2019-02-23 04:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

Google Map的都會區3D功能，讓國軍部署在都會區的飛彈陣地、機敏軍營全都被3D還原，解析度奇高，使軍方部署細節在商用程式上一目瞭然。國防部緊急透過專案小組動用政商關係向Google協調，在一個星期內讓這項3D功能「破功」，衛星圖裡的營區、陣地不但全數恢復到僅能傾斜檢視，解析度還大幅降低。

本報於2月15日清晨3點27分以即時新聞形式獨家披露Google Map已啟用城市3D建模的功能，報導中列舉以大台北地區為例指新店愛國者飛彈陣地與國安局、軍情局本部建物被3D「還原」的訊息，清晨列為快訊發送。據了解國防部當時立即呈報媒體訊息給各聯參，供高層研判應對。

在各媒體跟進下，國防部長嚴德發當天8時30分進入立法院備詢前接受訪問，即表達國防部已組成專案小組，將與Google協調，希望撤除軍方重點區域的3D功能。

由於過去軍方協調Google將衛星空照圖模糊向來不得其法，在資訊公開的商業要求下，鮮少獲得廠商回應，國防部的說法，一度被認為只是沒有實效的例行公事。

但嚴德發昨天（22日）在立法院總質詢中披露，業者已經將相關地點圖像下架，也同意後續不會再發生這種情形。距事發時間是第8天。

經記者檢閱Google Map上大台北都會區軍方的重點區域，包括國防部、空軍司令部、國安局、軍情局、新店愛國者飛彈陣地、陽明山美台合作無線電監聽站、國防部軍事安全總隊、國安局安康營區、電展室清溪園營區等機敏營區，3D全部「破功」，儘管3D功能鍵仍然在，但僅能使用傾斜檢視，且解析度大幅下降。

其他縣市如桃園市、台中市不少包括鷹式、愛國者飛彈陣地、步兵、砲兵、資電指揮部營區，3D化也全數取消，恢復為僅傾斜檢視。

官員表示，Google Map部分區域的3D化，對國軍積極建構的戰力防護的嚴重威脅，圖資可供巡弋飛彈導航「認路」之用，且國軍在部分地區正在興建機敏彈庫或機動飛彈車抗炸基地，興建好若也遭商業衛星程式3D化，戰力防護功能將大減。因此以極其慎重的態度協調廠商。

位於台北馬明潭的軍事安全總隊區域雖仍有3D鏈，但僅能採傾斜檢視。翻攝Google...
位於台北馬明潭的軍事安全總隊區域雖仍有3D鏈，但僅能採傾斜檢視。翻攝Google Map
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位於台北馬明潭的軍事安全總隊原3D化的檢視效果。翻攝Google Map
位於台北馬明潭的軍事安全總隊原3D化的檢視效果。翻攝Google Map
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Google Map3D化下的國防部博愛營區。翻攝Google Map
Google Map3D化下的國防部博愛營區。翻攝Google Map
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現在就算按下Google Map上的3D鏈，也只能「傾斜檢視」國防部博愛營區。翻...
現在就算按下Google Map上的3D鏈，也只能「傾斜檢視」國防部博愛營區。翻攝Google Map
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