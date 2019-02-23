美軍示警汰除AH-1W 陸軍搶訂料件避免斷貨

2019-02-23 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美軍去年將陸戰隊使用的AH-1W超級眼鏡蛇直升機，換裝為AH-1Z型，AH-1W面臨汰除、料件停產，舊機可能出售美國友邦國家。陸軍司令部今天證實，陸軍早在民國106年就接獲美軍通知後，去年建案投入14.6億台幣預算，搶訂AH-1W直升機為期3年半的零附件，以確保機隊用料供補無虞。

陸軍航特部目前使用的OH-58D戰搜直升機在美軍也已屬汰除裝備，陸軍也曾在美軍汰除此型直升機前，一次投入4億9000餘萬元經費，一次備妥12年的裝備零附件數量。

由於擔心美國接下來會循例減少AH-1W直升機零附件生產，甚至是停產，相關零附件供貨因此出現斷貨可能，國防部已在農曆年前，以14.6億元台幣的金額，向美方搶訂AH-1W直升機為期3年半的零附件供應數量。

國防部是透過駐美國軍事代表團，在今年1月25日與AIT美國在台協會簽署合約，金額為14億6400萬元台幣，履約期限為自今年1月25日起，至111年的6月30日止。

陸軍司令部表示，近期與美方簽訂的軍售案，是維持陸軍AH-1W直升機消耗性零附件的開放式軍售案。