美軍示警汰除AH-1W 陸軍搶訂料件避免斷貨
美軍去年將陸戰隊使用的AH-1W超級眼鏡蛇直升機，換裝為AH-1Z型，AH-1W面臨汰除、料件停產，舊機可能出售美國友邦國家。陸軍司令部今天證實，陸軍早在民國106年就接獲美軍通知後，去年建案投入14.6億台幣預算，搶訂AH-1W直升機為期3年半的零附件，以確保機隊用料供補無虞。
陸軍航特部目前使用的OH-58D戰搜直升機在美軍也已屬汰除裝備，陸軍也曾在美軍汰除此型直升機前，一次投入4億9000餘萬元經費，一次備妥12年的裝備零附件數量。
由於擔心美國接下來會循例減少AH-1W直升機零附件生產，甚至是停產，相關零附件供貨因此出現斷貨可能，國防部已在農曆年前，以14.6億元台幣的金額，向美方搶訂AH-1W直升機為期3年半的零附件供應數量。
國防部是透過駐美國軍事代表團，在今年1月25日與AIT美國在台協會簽署合約，金額為14億6400萬元台幣，履約期限為自今年1月25日起，至111年的6月30日止。
陸軍司令部表示，近期與美方簽訂的軍售案，是維持陸軍AH-1W直升機消耗性零附件的開放式軍售案。
陸軍司令部說，陸軍於民國106年接獲美軍通知AH-1W直升機即將換裝成AH-1Z型機，為確保機隊後續供料無虞，已比照OH-58D型機模式，先期檢討計畫性維保及關鍵用料需求，於民國107年開立軍售案，並獲立法院同意編列預算，確保用料供補無虞，確維機隊妥善。
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