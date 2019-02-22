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獵雷艦弊案 監院糾正國防部、金管會、漁業署

2019-02-22 00:25聯合報 記者林麒瑋沈婉玉／台北報導

獵雷艦採購弊案，監院日前彈劾海軍前司令等人，昨天糾正國防部、金管會與漁業署。 圖...
獵雷艦採購弊案，監院日前彈劾海軍前司令等人，昨天糾正國防部、金管會與漁業署。 圖／聯合報系資料照片
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針對國防部籌建獵雷艦失敗案，監院日前彈劾海軍前司令陳永康與海軍前副司令蒲澤春等人，監院昨通過調查報告，指國防部未審慎考量本案屬巨額採購案，資本額偏低的廠商是否有足夠財力、人力、設備等，支撐前後長達十二年的採購案，因此糾正國防部、金管會與漁業署。

海軍採購獵雷艦案，所引發承造商慶富造船公司疑涉詐貸弊案，無履約能力，導致專案失敗。監察院調查指出，金管會二○一六年十二月明知慶富公司陳情要求第一銀行放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，非屬金管會權責範圍，然而事後慶富公司確實藉由拜會金管會，藉此達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金。監察院說，金管會處理這件涉及金融機構與借款戶間的個案，相關作為並不恰當。

監委仉桂美、王美玉、包宗和、李月德表示，國防部、第一銀行及慶富公司沒有簽訂三方合約的情況下，國防部無法確認慶富公司貸款的資金流向，當時金管會若派員到銀行進行金檢，才有可能盡速釐清慶富公司貸款的資金流向。監委呼籲金管會應就此案相關處理作為進行檢討，以適時提供其他政府機關執行重大案件時更適切專業協助。

金管會高層表示，虛心接受，未來針對個案處理，會慎重其事、注意分際；針對聯貸金額超過五十億元的大型公共工程採購案，今年起推動三方合約契約機制，將來銀行可向採購機關了解授信及請款的狀況，讓授信資金流向更透明。不過，金管會高層強調，慶富聯貸案授信條件的變更，與慶富有沒有見金管會主委無關。

監院也指出，漁業署辦理興達漁港土地標租案，表面上是應漁業團體反映需求辦理，但實際上顯然是為了慶富量身訂做，應深切檢討改進。漁業署則表示，會依照監察院糾正檢討。

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