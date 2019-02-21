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慶富案遭糾正 金管會：會更注意分際並建立三方機制

2019-02-21 18:07聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

針對獵雷艦案遭監察院糾正，金管會高層表示，虛心接受，未來針對個案處理，會慎重其事、注意分際；針對聯貸金額超過50億元的大型公共工程採購案，今年起推動三方合約契約機制，將來銀行可向採購機關了解授信及請款的狀況，讓授信資金流向更透明。

監察院今天上午針對海軍籌建獵雷艦失敗案，通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，糾正國防部、金管會及農委會漁業署。

金管會高層表示，金管會對監察院的糾正虛心接受，將來個案處理上會更注意分際。未來如果企業主要來金管會求見，會仔細了解背後目的，看個案狀況，審慎仔細評估。一般金管會多數是與商業團體會面，不會針對個案問題討論。

不過，金管會高層強調，接見慶富公司是在106年的1月3日，而慶富案的授信條件變更的討論是在105年底，早在慶富求見金管會主委之前；而且慶富授信案是按聯貸主辦行一銀擬出的建議變更，並經過參貸行多數決的同意。所以，慶富聯貸案授信條件的變更，與慶富有沒有見金管會主委無關。

針對授信資金流向的問題，金管會高層表示，與公共工程委員會去年已經談成三方合約契約機制，成為政府機關採購案的定型契約，今年起推動，未來針對聯貸金額超過50億元的大型公共工程採購案，就會有資訊照會的機制。

將來採購機關、得標廠商及銀行在三方契約機制下，授信銀行可向採購機關了解，契約執行的狀況，相信授信資金流向會比較透明。

監察院獵雷艦採購案調查報告披露，涉弊的慶富公司在105年12月30日藉由向金管會陳情，達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金的目的；且海軍司令部曾於106年3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義，金管會卻草率回覆海軍司令部無法得知其資金流向，未派員至銀行進行金檢。一直到待行政院成立的「獵雷艦專案調查小組」進行調查後，金管會才證實海軍司令部對慶富公司貸款資金流向的疑慮。

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