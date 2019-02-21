獵雷艦案國防部滿頭包 監察院：金管會有責

2019-02-21 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院上午通過監察委員仉桂美、王美玉、包宗和、李月德所提出的調查報告，並糾正國防部、金管會及農委會漁業署。調查監委表示，海軍司令部在民國106年間確曾對慶富公司貸款資金流向表達疑慮，求助金管會要求協助調查，金管會當時卻草率回應無法得知其資金流向，未派員至銀行進行金檢。

監察院月初通過彈劾時任海軍司令陳永康、副司令蒲澤春，以及高雄市府海洋局前局長王端仁與農委會漁業署研究員陳文深。針對海軍籌建獵雷艦失敗案，監察院國防及情報委員會上午進一步通過全案調查報告。

調查報告內容披露，涉弊的慶富公司在105年12月30日藉由向金管會陳情，達成放寬獵雷艦聯貸案的授信條件，以取得資金的目的；且海軍司令部曾於106年5、6月間3度函請金管會協助調查慶富公司相關資金流向疑義時，金管會卻草率回覆海軍司令部無法得知其資金流向，一直到待行政院成立的「獵雷艦專案調查小組」進行調查後，才證實海軍司令部對慶富公司貸款資金流向的疑慮。

監委表示，國防部、第一銀行及慶富公司沒有簽訂三方合約的情況下，國防部無法確認慶富公司貸款的資金流向，當時金管會若派員到銀行進行金檢，才有可能儘速釐清慶富公司貸款的資金流向，金管會允應就此案相關的處理作為，進行檢討，以利適時提供其他政府機關執行重大案件時更適切的專業協助。

監察院同時披露，國防部委任眾勤德久法律事務所擔任籌建獵雷艦案的法律顧問，但該所楊姓律師似亦同時擔任慶富公司獵雷艦專案律師，監察院籲主管機關法務部允應詳實查處，以提升律師誠實執行職務的基本要求。

調查監委表示，國防部、第一銀行及慶富公司沒有簽訂三方合約的情況下，國防部無法確認慶富公司貸款的資金流向，當時金管會若派員到銀行進行金檢，才有可能儘速釐清慶富公司貸款的資金流向，金管會應就此案相關的處理作為，進行檢討，以利適時提供其他政府機關執行重大案件時更適切的專業協助。